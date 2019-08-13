Прості секрети Чака Норріса: як у 79 років мати бездоганне тіло

Американський актор Чак Норріс зумів стати синонім крутості буквально всюди, де користуються телевізорами. Він навіть сам себе називає насамперед спортсменом, а не актором.

Він майстер бойових мистецтв і був близьким товаришем легендарного Брюса Лі. Мабуть, саме це і дозволило йому, не напружуючись, сформувати імідж суперлюдини. Мовчазна харизма Чака Норріса і його самого врешті зробила легендою.

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Легендою, у якої, насправді, є чого повчитися кожному. Давно розмінявши восьмий десяток років, Норріс виглядає і навіть рухається так, що можуть позаздрити люди удвічі молодші.

Головні правила харчування

У своєму харчуванні найкрутіша людина на землі дотримується кількох базових правил, які не складно інтегрувати у власне життя, буквально, будь-кому. По-перше, Норріс старається обирати органічні, мінімально оброблені продукти. Тут не посперечаєшся.

Хоча негативний вплив хімікатів часто перебільшують аж до демонізації, та очевидно, що чим чистіша їжа, яку їдять, тим краще. Такі продукти звісно коштують дорожче, але у перспективі – переконаний актор, це окуповується. Адже лікування від болячок, особливо у похилому віці, все одно обійдеться ще дорожче.



Чаку Норрісу вже 79 років

Чак Норріс ніколи не пропускає сніданок. Зараз серед тих, хто намагається вести здоровий спосіб життя є суперечка – снідати чи пропускати цей прийом їжі. Та якщо серйозно, то тут, як і у будь-якому суперечливому твердженні зі сфери харчування, не варто слухати нікого, окрім себе. Людський організм настільки індивідуальна система, що якісь узагальнені поради працюють рідко.

Ще одне правило Чака Норріса – у домі його сім’ї просто немає відверто некорисних продуктів. І це от те що дійсно може спростити догляд за своїм тілом. Немає спокуси – немає проблеми. На випадок, коли хочеться солодкого, на столі актора завжди є фрукти. Хоча навіть із ними у родині Норрісів палку не перегинають.



У будинку Чака Норріса немає шкідливої їжі

Ще вдома у Чака не їдять після шостої-сьомої години. З доцільністю цього правила можна сперечатися, але це знову ж таки штука індивідуальна. Для кого це працює – супер, кому не підходить – це точно не єдиний шлях до здоров’я.

А от останнє у списку правил харчування, насправді, найважливіше і таки універсальне. Їжа – це насамперед паливо для нашого організму і вона повинна нести собою користь. Запланувавши проковтнути якийсь продукт, необхідно задуматися над тим, що це вам дасть і як ви після цієї їжі почуватиметеся.



Їжа для Чака Норріса – це паливо для організму

Є що підглянути у каратиста і прямісінько на столі. Незвичне для нас джерело вуглеводів – батат. І якщо вам здасться, що це просто картопля-переросток, то ви не так і далеко від істини. Цей овоч навіть називають солодкою картоплею і смакує він відповідно. На цьому, щоправда, схожості закінчуються.

І хоча звична для нас картопля, не такий вже й порожній продукт, як про неї часто люблять говорити окремі дієтологи, та за корисними властивостями для людського організму батат все ж випереджає свого далекого родича на світові роки.



Батат – джерело вуглеводів

І головна фішка у тому, що батат – це дійсно овоч. Картопля – це технічно теж овоч, але для нашого організму вона все ж насамперед джерело вуглеводів, як каша чи макарони. Натомість зі солодкою картоплі можна отримати користь, яку можна порівняти із зеленими овочами, які є головним джерелом мікроелементів для людини.

Батат дуже багатий на клітковину, а це здоров’я травної системи і її постійно бракує у раціоні сучасної людини. Крім того, солодка картопля допоможе уникнути потреби купувати вітамінні комплекси. Тут вражаюче багато вітамінів А, С і групи B. А ще калій, марганець, мідь і так можна продовжувати довго.

Тож натрапите на батат, не проходьте повз, а якщо є змога, то краще узагалі зробити солодку картоплю постійною частиною свого раціону. Тим більше, що цей плід активно набирає популярність серед українських фермерів через свою високу рентабельність. За власною родючістю ця культура дасть фору картоплі та кукурудзі.

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Звісно, попри усю користь батату, він не може бути єдиним продуктом ні у вашому меню, ні в меню Чака Норріса. Не виключено, що для актора вітаміни будуть у тих продуктах, у яких він накаже їм бути.