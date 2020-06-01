Протести у США через затримання поліцією темношкірого чоловіка вирішили підтримати світові зірки. Разом з американцями вони скандували проти свавілля поліції та проти расизму.

Голлівудські знаменитості завжди гостро реагують на неправомірні дії зі сторони уряду чи поліції, тому не соромляться демонструвати своїй багатомільйонній аудиторії приклад та власну позицію. Ні пандемія коронавірусу з епіцентром захворюваності у США, ні історичний запуск космічного корабля SpaceX не завадили американцям підняти тему свавілля поліції на рівні з іншими топ-темами у світі, повідомляє 24 канал.

Варто побачити Протести в США: поліція переходить на бік мітингувальників та встає на коліна – фото, відео

Що стало причиною протестів у США?

Минулого тижня у мережі з'явилось відео, як поліцейські у Міннеаполісі затримали темношкірого чоловіка на ім'я Джордж Флойд і, за словами очевидців події, перевищили свої повноваження та привели до його смерті. Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Флойда відпустили, коли він затих, але було вже надто пізно – чоловік невдовзі помер.



США охопили масові протести і в результаті масових заворушень заарештували вже понад 4 тисячі людей, у деяких містах ввели комендантську годину. Окрім протестів, у містах почалось масове мародерство: спалюють та грабують магазини. За інформацією ЗМІ, президента США Дональда Трампа перевели в підземний бункер.

Разом з американцями на вулиці міст США вийшли чимало голлівудських зірок, співаків та лідерів думок. Серед них були улюблениця мільйонів – співачка Аріана Гранде та її бойфренд Далтон Гомес, кіноактриса Ніна Добрев, актор Тімоті Шаламе, модель Емілі Ратажковскі, донька Майкла Джексона – Періс Джексон, новий бойфренд Меган Фокс – Колсон Бейкер та багато інших.

Аріана Гранде

Вчора пройшли масові і тривалі протести, які практично не були висвітлені. Ми скандували по всьому Беверлі-Гіллз і Західному Голлівуду, люди на машинах сигналили нам і підбадьорювали нас. Ми були гучними та повними любові,

– написала у своєму інстаграмі Аріана Гранде.

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Ніна Добрев

"Я в шоці. Вчорашній день був не схожий на ті, що я коли-небудь відчувала. Вчора вдень я була свідком того, що бачила тільки в кіно. Я живу в епіцентрі Західного Голлівуду, де мирні протести швидко обернулися катастрофою. Мені сумно, що вони стали насильницькими, але насильство почалося не вчора. Це було протягом кількох поколінь. Те, що трапилося з Джорджем Флойдом, не було поодиноким випадком. Це системна проблема, яка зараз приховується", – поділилась Ніна Добрев.

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Емілі Ратажковскі

Ні справедливості, ні миру. Система, яка захищає і допускає безглузді вбивства темношкірих в цій країні, повинна бути ліквідована. Зателефонуйте і вимагайте арешту вбивць Джорджа Флойда. Ознайомтесь з історією расизму, гноблення і жорстокості поліції в нашій країні. Знайдіть групи, які вживають заходів, і запитайте, що ви можете зробити, щоб допомогти. Джордж Флойд 1974-2020,

– написала Емілі у своєму блозі.

Тімоті Шаламе

Періс Джексон

"Сьогоднішній день почався так красиво, коли люди побачили світ і гармонію в своїх серцях. Моє серце було розбите, коли я побачила, як все у вогні. Насильство – не відповідь. Як ми можемо очікувати, що наш світ стане щасливішим і здоровішим, якщо ми схиляємося так само низько, як ті, хто скоїв злочини, проти яких ми протестуємо? Тільки мирний протест!" – написала Періс Джексон.