Співачка не припиняє ділитися трендовими літніми образами, які спокусливо підкреслюють її фігуру. Настя Каменських позувала в провокативних шортах та футболці з тигром, назвавши свій аутфіт "дика кішка". На її зухвалий вигляд прихильники відреагували з захватом.

Позитивним настроєм та стильним образом Настя Каменських поділилася в інстаграм-профілі. Від початку літнього сезону вона все частіше обирає відверті вбрання, не зраджуючи власному стилю. Попри послаблення карантинних обмежень зірка продовжує позувати лише вдома.

До теми У бежевому топі: Настя Каменських здивувала прихильників зухвалим образом – фото

Для фото співачка одягла білу футболку оверсайз з оригінальним принтом. На ній зображений лютий тигр, тому, на думку самої Каменських, її образ – дика кішка. Проте наробили шуму в мережі саме оригінальні джинсові шорти виконавиці з кишенями й у вигляді рюші, які ледь прикривали стегна. Слід зауважити, що навіть футболка була довшою, ніж шорти.

Так, на серії фото Каменських засвітила свої стрункі підтягнуті ніжки й підкинула зухвалу ідею сміливим модницям. Вона доповнила look стильними сережками-кільцями й лаконічним браслетом, а пишне волосся залишила хвилястим.

Під час зйомки емоції зірки били ключем, як і в прихильників під час перегляду результатів фотосесії: "Які шортики цікаві", "Класні шорти", "Зухвала красуня".



Настя Каменських у провокативних шортах / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменських у провокативних шортах / Фото Instagram / @kamenskux