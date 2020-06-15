35-річна бразильська супермодель повернулася до світського життя й похизувалася ідеальним тілом під час першого публічного виходу після тривалого карантину. Ізабель Гулар замість топа обрала верх відвертого купальника на зав'язках, який ледь прикрив її груди.

Фото зі світської вечірки в Сен-Тропе Ізабель Гулар опублікувала в інстаграм-профілі. Для заходу поблизу морського узбережжя зірка обрала провокативний образ, який більше нагадував вбрання для пляжної вечірки.

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Супермодель зі світовим ім'ям постала в образі total white. На ній легка спідниця довжини міді з високою талією та екстримальним розрізом до стегон, яка дозволяє показати розкішні довгі ноги в повній красі. Замість звичного топа Ізабель Гулар обрала верх чи не найвідвертішого купальника у своєму гардеробі. Бюстгальтер на тонких бретелях гармонійно поєднувався зі спідницею та дав можливість знаменитості засвітити груди.

"Ангел" Victoria's Secret спокусливо позувала на оригінальній скульптурі в формі символа нескінченності, вигинаючи струнку тіло. Від палючого сонця Ізабель Гулар обрала стильні сонцезахисні окуляри, а довге хвилясте волосся залишила розпущеним.