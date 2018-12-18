Провокаційний червоний: К'яра Ферраньї поєднала латекс і мереживо для звабливого образу

Популярна італійська fashion-блогерка К'яра Ферраньї має у своїх соціальних блогах понад 15 мільйонів шанувальників, які активно стежать за кожним кроком зірки та у якому вбранні вона його робить. Відтак новий образ, який дівчина приміряє, швидко стає прикладом для повторення.

Нові знімки К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Образ, який підготувала Ферраньї, став досить відвертим. Блогерка поєднала звабливе червоне боді від бренду Intimissimi, з яким вона співпрацює, і такого ж кольору латексні штани.

"Скільки червоних аутфітів я ще можу одягнути до Різдва", – написала італійка у мережі.

К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni



К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni



К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni

Зауважимо, що К'яра часто експерементує з образами total look, коли одягає одяг однакового кольору. Днями раніше для виходу Ферраньї вирішила повністю одягнутися у білий колір, скомбінувавши білосніжний светр з джинсами молочного відтінку і пальто у тон.



К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni

Нагадаємо, 1 вересня на італійському острові Сицилія пройшла розкішна весільна церемонія К'яри Ферраньї, яку вже назвали "королівською". Наречена вийшла до вівтаря у розкішній сукні від Dior, верх якої був зроблений з мережива, а низ мав чималий шлейф.

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.