Провокаційний фільм "Монах" претендує на звання найкращого у Головній кінопремії країни

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Фільм "Монах" номіновано на кінопремію "Золота Дзиґа"
Фільм "Монах" номіновано на кінопремію "Золота Дзиґа" / Прес-служба

Нещодавно організатори оголосили претендентів на одну з найпрестижніших відзнак в українській кіноіндустрії "Золота Дзиґа". Короткометражний провокаційний фільм "Монах" претендує на статуетку за "Найкращий анімаційний фільм".

Короткометражний фільм "Монах", який наробив чимало шуму восени 2018 року, номіновано у категорії "Найкращий анімаційний фільм". Організатори Головної премії у галузі кіно оголосили список претендентів на статуетку "Золота Дзиґа" нещодавно.

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Цьогоріч фільми матимуть змогу отримати нагороди у таких номінаціях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий актор", "Найкраща актриса", "Найкращий документальний фільм", "Найкращий короткометражний фільм", "Найкращий анімаційний фільм" та інші.

Провокаційний фільм "Монах" боротиметься за право називатися найкращим анімаційним фільмом. До слова, хоррор за мотивами пісні DakhaBrakha став другою співпрацею художника та групи. Режисер відеоролика, Саша Даниленко, наважився підняти важливу і досить болючу тему – тему моралі та церкви. Хлопець стверджує, що для нього номінація у кінопремії "Золота Дзиґа" – вже перемога.

Для мене відбір означає більше ніж перемога, тому що відбір — це показник рівня без компромісів. Це можливість опинитися в компанії крутих робіт, створених найталановитішими та відчайдушними людьми,
– запевнив Сашко Даниленко.

Також режисер додав, що його все-таки робить щасливим те, що робота може бути відзначена премією.

Режисер фільму
Режисер фільму "Монах" Саша Даниленко / Прес-служба

Більшість моїх фестивальних робіт зроблені на домашній кухні з нульовим бюджетом, але з чистим ентузіазмом і свободою вираження. Якщо мій фільм знаходить відгук і підтримку людей — це робить мене щасливим,
– зізнався режисер фільму "Монах" Сашко Даниленко.

Церемонія нагородження кінопремії "Золота Дзиґа" відбудеться в Києві 19 квітня.

Дивитися фільм "Монах" онлайн: відео

 

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Теги: Новини України LifeStyle Кіно Музика Новини культури Мистецтво
Джерело: LifeStyle 24
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