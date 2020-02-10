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Прозорі сукні та провокативні декольте: які зірки відзначились на вечірці Vanity Fair

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Vanity Fair 2020: найсексуальніші образи / Колаж LifeStyle 24

Оскар-2020 став головною темою для обговорення в мережі. Не тільки лауреати викликають захват у прихильників, але й вбрання голлівудських красунь. Та якщо на самій церемонії всі виглядали досить скромно, то вже на вечірці Vanity Fair можна було побачити сексуальні сукні.

За традицією, вечірка пройшла у день церемонії в Центрі виконавських видів мистецтва Волліса Анненбе. Дрес-коду, як такого, представники журналу Vanity Fair ніколи не встановлюють, відтак голлівудські модниці можуть приміряти найсміливіші сукні зі свого гардеробу. Хто ж відзначився пікантним образом на вечірці – дивіться у добірці LifeStyle 24.

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Емілі Ратажковскі

Звісно, "королева епатажу" очолила б рейтинг найсексуальніших жінок планети. Навіть під час буденних виходів модель і акторка Емілі Ратажковскі хизується своїм тілом. Тому очікувано, що на вечірку Vanity Fair вона прийшла у пікантному світлому вбранні від Versace, яке складалось зі спідниці та кроп-топу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Сіара 

Не менш провокативну сукню обрала вагітна співачка Сіара. На вечірку з нагоди Оскара-2020 вона прийшла у прозорому вбранні, з-під якого виднілося боді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Софія Бутелла

Акторка і танцівниця Софія Бутелла також зробила ставку на своїй стрункій фігурі. Зірка обрала так звану "голу сукню" від Valentino.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Гайді Клум

Готувалась до вечірки Vanity Fair і знаменита модель Гайді Клум. Модниця замовила у ліванського бренду Georges Hobeika особливу прозору сукню, розшиту бісером. Сексуально виглядало і декольте Гайді, яке підкреслювало її пишний бюст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Гейлі Болдвін 

Модель Гейлі Болдвін прийшла на вечірку без свого чоловіка Джастіна Бібера. Однак це аж ніяк не завадило красуні бути в центрі уваги. Зірка красувалась перед камерами у прозорій чорній сукні від Versace, яка виглядала дуже звабливо у кадрі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Адріана Ліма

Провокативним розрізом на нозі відзначилась і модель Адріана Ліма. Для вечірки з нагоди Оскару-2020 вона обрала сукню від Ralph & Russo, яка ледь прикривала її оголені груди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Шей Мітчелл

Акторці Шей Мітчелл також вдалось здивувати журналістів. Струнка красуня одягнула сукню, через яку просвітлювалась нюдова білизна. Шей виглядала дуже сексуально, приковуючи увагу всіх очевидців.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Джоан Смоллс

А от модель Джоан Смоллс навмисно зробила ставку на свою сексуальність. Манекенниця красувалась у сукні від італійського бренду Schiaparelli, яка ледь прикривала її груди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Кріссі Тейген 

Епатажем відзначилась і світська левиця Кріссі Тейген. Блогерка одягнула шифонову сукню Georges Hobeika з кейпом, яка мала еротичне декольте та розріз на нозі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

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сьогодні
12020
Автор: Надія Біленко
Теги: Оскар 2020 LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Еротика Голлівуд Емілі Ратажковскі Гайді Клум Гейлі Болдвін
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