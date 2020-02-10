Прозорі сукні та провокативні декольте: які зірки відзначились на вечірці Vanity Fair

Оскар-2020 став головною темою для обговорення в мережі. Не тільки лауреати викликають захват у прихильників, але й вбрання голлівудських красунь. Та якщо на самій церемонії всі виглядали досить скромно, то вже на вечірці Vanity Fair можна було побачити сексуальні сукні.

За традицією, вечірка пройшла у день церемонії в Центрі виконавських видів мистецтва Волліса Анненбе. Дрес-коду, як такого, представники журналу Vanity Fair ніколи не встановлюють, відтак голлівудські модниці можуть приміряти найсміливіші сукні зі свого гардеробу. Хто ж відзначився пікантним образом на вечірці – дивіться у добірці LifeStyle 24.

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Емілі Ратажковскі

Звісно, "королева епатажу" очолила б рейтинг найсексуальніших жінок планети. Навіть під час буденних виходів модель і акторка Емілі Ратажковскі хизується своїм тілом. Тому очікувано, що на вечірку Vanity Fair вона прийшла у пікантному світлому вбранні від Versace, яке складалось зі спідниці та кроп-топу.

Сіара

Не менш провокативну сукню обрала вагітна співачка Сіара. На вечірку з нагоди Оскара-2020 вона прийшла у прозорому вбранні, з-під якого виднілося боді.

Софія Бутелла

Акторка і танцівниця Софія Бутелла також зробила ставку на своїй стрункій фігурі. Зірка обрала так звану "голу сукню" від Valentino.

Гайді Клум

Готувалась до вечірки Vanity Fair і знаменита модель Гайді Клум. Модниця замовила у ліванського бренду Georges Hobeika особливу прозору сукню, розшиту бісером. Сексуально виглядало і декольте Гайді, яке підкреслювало її пишний бюст.

Гейлі Болдвін

Модель Гейлі Болдвін прийшла на вечірку без свого чоловіка Джастіна Бібера. Однак це аж ніяк не завадило красуні бути в центрі уваги. Зірка красувалась перед камерами у прозорій чорній сукні від Versace, яка виглядала дуже звабливо у кадрі.

Адріана Ліма

Провокативним розрізом на нозі відзначилась і модель Адріана Ліма. Для вечірки з нагоди Оскару-2020 вона обрала сукню від Ralph & Russo, яка ледь прикривала її оголені груди.

Шей Мітчелл

Акторці Шей Мітчелл також вдалось здивувати журналістів. Струнка красуня одягнула сукню, через яку просвітлювалась нюдова білизна. Шей виглядала дуже сексуально, приковуючи увагу всіх очевидців.

Джоан Смоллс

А от модель Джоан Смоллс навмисно зробила ставку на свою сексуальність. Манекенниця красувалась у сукні від італійського бренду Schiaparelli, яка ледь прикривала її груди.

Кріссі Тейген

Епатажем відзначилась і світська левиця Кріссі Тейген. Блогерка одягнула шифонову сукню Georges Hobeika з кейпом, яка мала еротичне декольте та розріз на нозі.