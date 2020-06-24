Успішна засновниця б'юті-імперії через карантин давно не влаштовувала світських виходів, але, схоже, шанувальникам зірки це до вподоби. Кайлі Дженнер не менше переймається своїм виглядом, проте все частіше ділиться домашніми образами, для яких досить часто обирає лише спокусливу білизну.

Успішна представниця зіркового сімейства Кардашян досить часто експериментує зі стилем. Кайлі Дженнер не боїться змінювати імідж, за яким ретельно стежить ціла армія стилістів. Так, в інстаграм-профілі вона показала гарячі фото в білизні й постала в образі спокусливої блондинки.

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Для селфі, які підірвали мережу й лише за добу набрали понад 11 мільйонів лайків, Кайлі Дженнер одягла білизну італійського модного будинку Gucci. На камеру вона засвітила лише пишний бюст, який еротично виглядав у чорному прозорому бюстгальтері з блискітками.

Попри домашню атмосферу на обличчі моделі розкішний вечірній макіяж з довершеними стрілками та нюдовою помадою. Замість звичного кольору медовий блонд вона позувала в образі блондинки. Схоже, такими змінами стилю Кайлі Дженнер цілком задоволена, адже радо позувала на камеру.

Як Кайлі Дженнер експериментувала з кольором волосся?