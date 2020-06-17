У прозорому бюстгальтері: співачка TAYANNA показала оголені груди – спекотні фото
Відома українська співачка TAYANNA приголомшила фанатів відвертістю. Зірка змінює стиль і показала один із нових концертних образів, яким розбурхала мережу.
Тетяна Решетняк, яка відома в українському шоу-бізнесі під псевдонімом TAYANNA, вирішила приміряти на себе відвертий образ. Вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі серію спекотних знімків.
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Артистка демонструє свою жіночність та привабливість під час виступів чи у відеокліпах, проте цей look є одним із найвідвертіших. Вона зізналася, що кожного разу, коли презентує нові композиції, намагається створити відповідну атмосферу на сцені, змінюючи образ і стиль. Над новими аутфітами виконавиці працював український дизайнер Іван Фролов.
Знаменитість позувала перед камерою у прозорому бюстгальтері з китицями, які прикривали інтимні зони її грудей. Нижня частина бюстгальтера була блискучою та створювала ефект сукні. Під часу руху Тетяни було видно її нижню білизну та оголений животик.
На шиї у співачки бачимо мінімалістичний ланцюжок. Її волосся вкладене у легкі локони, а на обличчі немає макіяжу.
Співачка TAYANNA у відвертому образі / Instagram / @tayanna_reshetnyak
Співачка TAYANNA змінила імідж / Instagram / @tayanna_reshetnyak
TAYANNA у сексуальному вбранні / Instagram / @tayanna_reshetnyak
Думки прихильників щодо такого образу розділилися. Одні вважають такий образ вульгарним, а інші – в захваті від експерименту.