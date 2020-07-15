Популярна українська співачка Злата Огнєвіч активно пропагує любов до себе музичними творами. Тепер зірка робить це ще й за допомогою надзвичайно відвертих образів, у яких з'являється в кліпах, еротичних фотосесіях та публічних заходах.

У п'ятницю, 10 липня, Злата Огнєвіч презентувала свій соціальний проєкт "Моє тіло – моє діло". Вона зібрала гостей на вечірці в Києві. На заході артистка з'явилася у досить провокаційному вбранні.

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Головною подією вечора стала презентація нового кліпу виконавиці на пісню "Богиня". На зйомках цієї відеороботи Злата також постала в еротичному образі.

На представлення проєкту співачка прийшла у прозорому червоному бюстгальтері, що був оздоблений чорним мереживом, та білому костюмі, який складався із піджака та штанів. Таким чином зірка похизувалася спокусливими формами та показала струнку фігуру. Поєднала вбрання із червоними туфлями-човниками на підборах. Огнєвіч доповнила сексуальний образ ланцюжками на шиї. Коротке волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила ніжний макіяж із коричневою помадою на губах.

Жіноча сила полягає в прийнятті себе і любові до кожної клітинки. Знати, що ти унікальна і неповторна. Жити, нікому це не доводячи. Все, що навколо – не гонитва "хто скоріше до фінішу", а відчуття, з яким ти прокидаєшся і засинаєш,

– зазначила виконавиця.



Злата Огнєвіч у прозорому бюстгальтері та білому костюмі / Фото: ТСН.ua



Злата Огнєвіч на презентації свого соціального проєкту / Фото: ТСН.ua



Презентація соціального проєкту "Моє тіло – моє діло" / Фото: ТСН.ua

Злата Огнєвіч – "Богиня": дивіться відео онлайн