Псевдофольк і фальшиво співаючі фармацевти, – Олена Мозгова про Нацвідбір Євробачення-2020

Фінал Нацвідбору Євробачення-2020, який пройшов 22 лютого, спричинив справжній резонанс у мережі. Прокоментувала шоу і знаменита українська продюсерка Олена Мозгова, яка є дружиною учасника проєкту David Axelrod.

Відповідну заяву Олена Мозгова розмістила на фейсбук-сторінці. Продюсерка зізналась, що не здивована, що Нацвідбір Євробачення-2020 виграла група Go_A, адже після останніх виборів її вже нічого не дивує. Вона вкотре розкритикувала учасників шоу, зазначивши, що майже всі вони не вміють співати.

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Соловей, соловей, пташечка, канарейка жалібно співає. Чи здивована я? Ні, після минулорічних виборів мене здивувати нереально взагалі. У країні, де майже все псевдо: і псевдофольк налазить, і фальшиво співаючі фармацевти, і взагалі не співаючі персонажі, але які дуже цього прагнуть. Така вже в нас тут карма, чимось ми її заслужили,

– заявила Олена Мозгова.

Окрім цього, знаменита українка додала, що у січні 2020 року її подруга передбачала, що завдяки Нацвідбору подружжя побачить, хто насправді їхній друг. Тому Олена Мозгова заявила, що так і сталось: "Подивилась, висновки зробила, розфрендила, дякую за черговий досвід, рухаємось далі".

Це не вперше українська продюсерка публічно реагувала на шоу. Раніше Олена Мозгова прокоментувала і другий півфінал Нацвідбору Євробачення-2020. За словами продюсерки, одні з учасників Нацвідбору показали невдалий виступ, адже не потрапляли у ноти. Про кого саме йде мова, Олена Мозгова вирішила не уточнювати, однак допис нагадував коментар Віталія Дроздова щодо виступу MOONZOO та репера F.M.F. Sure.

"Передивилась вчорашній ефір... Бо дещо не зрозуміла вчора... Ну так, співати пісню, чи вибачте, пісня – то коли хоча б приспів є, а так назвемо це треком. Так от, співати трек в три ноти і в жодну не попасти, то дійсно потрібно мати неабиякий талант. Але, як то кажуть, на колір і смак фломастери таки різні", – заявила вона.

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Не упустила Олена Мозгова нагоди публічно подякувати всім, хто підтримував її чоловіка David Axelrod. За результатами голосування суддів та глядачів, він опинився на третьому щаблі рейтингу, який розділив із гуртом TVORCHI. У публічному коментарі Олена Мозгова звернулась до чоловіка зі словами підтримки, що зачарувало прихильників зіркової пари.

"Мені неймовірно пощастило, що я маю коханого і найкращого друга в одній людині! Я пишаюсь тобою і тим, як ти розвиваєшся, ростеш духовно і професійно. Не зупиняйся! Я завжди була і є поруч! Завжди підтримувала і підтримуватиму тебе! І так, хоча це і доволі інтимні речі, але я хочу це сказати публічно, у весь голос! Дякую всім за підтримку, такої кількості повідомлень та коментарів я давно не бачила! Люди, ви прекрасні", – додала вона.

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