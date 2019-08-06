Псевдонім чи ні: наскільки добре Ви знаєте український шоу-бізнес – тест / LifeStyle 24

Кожного року український шоу-бізнес підкорюють все нові талановиті артисти, які отримують чималу славу. Кожен із них, звісно ж, пишається своїм іменем, однак надає перевагу обраному псевдоніму, який з легкістю вигукуватимуть тисячі прихильників.