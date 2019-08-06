Псевдонім чи ні: наскільки добре Ви знаєте український шоу-бізнес – тест

216 Читать новость на русском
Псевдонім чи ні: наскільки добре Ви знаєте український шоу-бізнес – тест
Псевдонім чи ні: наскільки добре Ви знаєте український шоу-бізнес – тест / LifeStyle 24

Кожного року український шоу-бізнес підкорюють все нові талановиті артисти, які отримують чималу славу. Кожен із них, звісно ж, пишається своїм іменем, однак надає перевагу обраному псевдоніму, який з легкістю вигукуватимуть тисячі прихильників.

А ви колись хотіли змінити своє ім'я? Думаємо, що більшість відповідей будуть ствердними. Журналісти LifeStyle 24 пропонують пройти тест, в якому приховані справжні імена 11 представників вітчизняного шоу-бізнесу. Тож спробуйте свої сили чи інтуїцію.

Пройдіть тест: Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото

 

 

blog_ava
Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
сьогодні
28206
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Публікації Тести
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тренди Instagram: топ-10 ідей для манікюру на літо від зірок
сьогодні 17:21 Тренди Instagram: топ-10 ідей для манікюру на літо від зірок
71
Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
сьогодні 11:10 Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
1205
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 09:21 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
32644
Різна Мерилін Монро: топ-7 фільмів з секс-символом усіх епох, які варто подивитися
5 серпня 21:00 Різна Мерилін Монро: топ-7 фільмів з секс-символом усіх епох, які варто подивитися
Марта Вересюк 888
"Форсаж: Гоббс та Шоу": як Двейн Джонсон і Джейсон Стейтем стосунки з'ясовували
5 серпня 16:34 "Форсаж: Гоббс та Шоу": як Двейн Джонсон і Джейсон Стейтем стосунки з'ясовували
Юлія Ліпенцева 839
Новини
Більше новин
Залиште відгук