Псевдонім чи ні: наскільки добре Ви знаєте український шоу-бізнес – тест
Кожного року український шоу-бізнес підкорюють все нові талановиті артисти, які отримують чималу славу. Кожен із них, звісно ж, пишається своїм іменем, однак надає перевагу обраному псевдоніму, який з легкістю вигукуватимуть тисячі прихильників.
А ви колись хотіли змінити своє ім'я? Думаємо, що більшість відповідей будуть ствердними. Журналісти LifeStyle 24 пропонують пройти тест, в якому приховані справжні імена 11 представників вітчизняного шоу-бізнесу. Тож спробуйте свої сили чи інтуїцію.
Пройдіть тест: Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
Джерело: LifeStyle 24
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