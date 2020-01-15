24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Психологічний серіал "Ти" продовжили на третій сезон

89 Читать новость на русском
Кадр з серіалу "Ти" / IMDb

Представники стрімінгового сервісу Netflix оголосили про те, що драматичний серіал "Ти" отримає продовження у вигляді 3 сезону. Відомо, що прем'єра відбудеться у 2021 році.

Про це повідомляється на офіційній сторінці серіалу "Ти" у твіттері.

Рекомендуємо: Фільм "Емма": в мережі з'явився новий постер комедійної драми за мотивами роману Джейн Остін

Представники стрімінгового сервісу Netflix опублікували допис, в якому додали короткий ролик з надписом "Скоро побачимося. Новий рік. Новий ти. "Ти". 3 сезон".

Нагадаємо, в сюжет багатоепізодичної стрічки покладено серію однойменних романів Кароліни Кепнес. Перша серія дебютувала на великому екрані у вересні 2018 року, однак про продовження на 2 сезон було оголошено до світової прем'єри. Також додамо, що в центрі сюжету 2 сезону постає працівник книгарні та серійний вбивця Джо Голдберг. Злочинець перебирається з Нью-Йорка у Лос-Анджелес, де знаходить свою другу половинку.

До своїх ролей у 3 сезоні серіалу "Ти" повернуться Пенн Беджлі і Вікторія Педретті, а над створенням знову працюватиму Грег Берланті і Сірка Гембл.

 
Уряд Росії подав у відставку: що відомо
сьогодні
5286
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:49 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
Квітослава Туз 74589
14 січня 13:49 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 6059
13 січня 14:45 Що приготувати на Старий Новий рік: рецепти смачних традиційних страв
Олена Булан 20278
13 січня 13:22 Старий Новий рік: прикмети, традиції, як святкувати в Україні
Олена Булан 15413
13 січня 12:42 Від моделей до співачок: найгучніші романи актора Орландо Блума
Юлія Михайлова 2255
Новини
Більше новин
Залиште відгук