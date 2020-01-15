Психологічний серіал "Ти" продовжили на третій сезон

Представники стрімінгового сервісу Netflix оголосили про те, що драматичний серіал "Ти" отримає продовження у вигляді 3 сезону. Відомо, що прем'єра відбудеться у 2021 році.

Про це повідомляється на офіційній сторінці серіалу "Ти" у твіттері.

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Представники стрімінгового сервісу Netflix опублікували допис, в якому додали короткий ролик з надписом "Скоро побачимося. Новий рік. Новий ти. "Ти". 3 сезон".

Нагадаємо, в сюжет багатоепізодичної стрічки покладено серію однойменних романів Кароліни Кепнес. Перша серія дебютувала на великому екрані у вересні 2018 року, однак про продовження на 2 сезон було оголошено до світової прем'єри. Також додамо, що в центрі сюжету 2 сезону постає працівник книгарні та серійний вбивця Джо Голдберг. Злочинець перебирається з Нью-Йорка у Лос-Анджелес, де знаходить свою другу половинку.

До своїх ролей у 3 сезоні серіалу "Ти" повернуться Пенн Беджлі і Вікторія Педретті, а над створенням знову працюватиму Грег Берланті і Сірка Гембл.