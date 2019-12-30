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"Пташиний короб", "Дивні дива" та інші: Netflix назвав найпопулярніші фільми і серіали 2019 року

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Найпопулярніші проєкти Netflix за 2019 рік / Колаж: LifeStyle 24

Традиційно наприкінці поточного року кінокомпанії та стримінгові сервіси публікують списки найбільш рейтингових проєктів. Так, Netflix, який випустив чимало фільмів, серіалів і програм, оприлюднив перелік своїх найпопулярніших серед глядачів робіт.

У 2019 році кіногігант Netflix зняв чимало успішних проєктів, серед яких багатоепізодні стрічки, повнометражні картини та навіть розважальні шоу. Навряд чи фанатам стримінгового сервісу вдалося переглянути усі новинки, однак, працівники компанії створили список, переглянувши який можна дізнатися, які роботи найбільше припали до серця глядачам в період з жовтня 2018 року до вересня 2019 року.

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Варто відзначити, що політика компанії Netflix спрямована на внутрішню роботу над своїми проєктами, тому вони не афішують перегляди зі свого потокового сервісу. Проте для підсумкового рейтингу вони вирішили зробити виняток. Працівники сервісу зазначили, що один перегляд користувача зараховується, коли він переглянув понад 70% фільму чи серіалу.

Представники компанії розсекретили тріумфатора списку. Ним став проєкт "Пташиний короб" з Сандрою Буллок в головних ролях. Передплатники сервісу переглянули картину понад 80 мільйонів разів.


Кадр з фільму "Пташиний короб" / IMDb

На другому місці опинився фільм "Загадкове вбивство" з Дженніфер Еністон та Адамом Сендлером, яке зібрало 73 мільйони переглядів, а на третьому телешоу – "Дивні дива" з 64 мільйонами переглядів.


Кадр з фільму "Загадкове вбивство" / IMDb

Завершували десятку найпопулярніших проєктів такі роботи: "Потрійний кордон" (Triple Frontier) (52 мільйони), "Ідеальне побачення" (The Perfect Date) (48 мільйонів), "Академія Амбрелла" (The Umbrella Academy) (45 мільйонів), "Висока дівчина" (Tall Girl) (41 мільйон), "Розбійники з великої дороги" (The Highwaymen) (40 мільйонів), "Секретна одрежимість" (Secret Obsession) (40 мільйонів) і програма "Наша планета" (Our Planet) (33 мільйони).


Кадр з програми "Наша планета" / IMDb

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Netflix
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