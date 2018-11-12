Пухкі губи та відверте декольте: Кім Кардашян вразила Instagram новими фото

1921 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Світська левиця Кім Кардашян лише кілька днів тому стала потерпілою внаслідок масштабної пожежі в Каліфорнії. Її будинок перебував під загрозою знищення, однак зараз зірка, схоже, оговталась від несподіваних проблем.

Одна з найвідоміших представниць клану Кардашян залишила в мережі декілька провокативних фотографій. На першій з них вона демонструє досконалі форми обличчя з нюдовим макіяжем. Помітно пухкі губи, густі вії та розкішна шевелюра неабияк вразили фанатів моделі. А останнім штрихом став бежевий бюстгальтер, який завершив звабливий образ.

Читайте також: Вікторія Бекхем та "оголена" Кім Кардашян: чим запам'яталася церемонія People's Choice Awards

Кім Кардашян
Новий образ Кім Кардашян / Instagram

Але на одному фото 38-річна Кім не зупинилась. На другому знімку вона позувала в оточенні своїх старших дітей – доньки Норт і сина Сейнта, сміливо показуючи всі свої принади у бежевому купальнику, легкому парео та в кумедному взутті від Yeezy Season.

Кім Кардашян
Діти Кім Кардашян / Instagram

Якщо перша світлина була селфі-кадром, то друге фото – знімок папараці, який Кім вирішила запостити на свою сторінку. Помітно, що ні вона, ні її діти не очікували на спалах фотокамери, однак навіть у цей момент Кардашян виглядала привабливо. Сім'ю, схоже, супроводжував Каньє Вест, чоловік Кім, але у кадр потрапила лише його нога. 

Нагадаємо, що Кім Кардашян змушена була покинути свій маєток через лісові пожежі поблизу її рідного міста Калабасас, штат Каліфорнія. Всього за годину акторка зібрала необхідні речі та разом з дітьми покинула будинок. Згодом вона опублікувала фото з племінницею Тру, під яким поділилась, що з нею та її сім'єю все добре і що це – найголовніше.

Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян Еротика
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1406
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1536
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1042
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
947
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1706
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3460
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук