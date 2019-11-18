Пуховик – як носити головний тренд зими: огляд люксових брендів і мас-маркету

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Пуховик – як носити головний тренд зими / Chanel

Розпочався сезон утеплятися! Взимку хочеться виглядати не лише стильно, а й комфортно і практично. Пуховик є найпопулярнішим елементом зимового гардероба. У 2019-2020 роках набирають чималу популярність принтовані пуховики – з анімалістичним візерунком, у стилі 70-х років, а також яскраві кольори та футуристичність.

Редакція LifeStyle 24 оглянула колекції пуховиків, які продаються на сайтах люксових брендів, а також мас-маркет. Пропонуємо переглянути цікаві порівняння, а також ціни на вбрання

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Ставка на колір

У 2020 році можна не боятися експериментувати з яскравим кольором пуховика! Його можна цікаво поєднувати з іншими елементами "аутфіту". Серед знаменитостей попит має верхній одяг від Balenciaga, але не всім буде по кишені придбати пуховик вартістю 2 145 доларів (понад 50 тисяч гривень). У мас-маркетах є багато одягу схожого фасону і смачних кольорів, до прикладу у Zara – 1 800 гривень.

Balenciaga

Zara

Сніжні відтінки


Chanel


Mango, 3000 гривень

Більше блиску! Металік у тренді


IENKI IENKI, 44 500 гривень


Bershka, 1800 гривень

Анімалістичний принт


Balenciaga, близько 54 000 гривень


H&M, близько 1100 гривень

Підкреслити талію поясом

Додамо, що чимало стилістів у своїх блогах називають пуховик з поясом неактуальним. Але це залежить від загального силуету вбрання. Так, дизайнери у своїх колекціях таки продемонстрували стьобані моделі з поясом у цікавих варіаціях.


Chanel


Mango, 3 600 гривень

Пуховики – антитренди

Також пропонуємо переглянути підбірку фото пуховиків, які вважаються неактуальними взимку 2019-2020 років і стилісти не рекомендують купувати їх у найближчому часі. Серед антитрендів – занадто обтислі пуховики, з натуральним хутром, з поясом, який не виглядає гармонійно із вбранням, та інші.

Пуховики, які є антитрендами у 2019 році / Фото з відкритих мереж

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle
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