Пурім 2020: дата, традиції та історія свята

Пурім – це єврейське свято, яке символізує спасіння народу в Перському царстві понад 2400 років в тому, в період правління царя Ксеркса. Кожного року свято відзначають у 14-ий день місяця адар. У 2020 році святкування припало на 9 березня і триватиме до вечора 10 березня.

Історія свята

У 355 році до нашої ери верховний сановник при дворі царя, домігся від нього прийняття указу про повне винищення всіх євреїв в Перському царстві. Щоб дізнатися в який день виконати підступний задум, Аман кинув жереб, який випав на 13 число місяця адар. Втім підступний задум таки не здійснився.

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Єврейський народ врятувала дружина Ахашвероша і племінниця духовного лідера євреїв Мордехая — цариця Естер. Вона закликала Мордехая зібрати всіх євреїв міста і провести три дні в пості і молитвах. Ризикуючи своїм життям, вона запросила Ахашвероша разом із радником на бенкет, під час якого викрила підступного Амана.

Скасувати царський указ було пізно, тож Ахашверош видав інший, який дозволяв євреям захищатися будь-якими засобами. Під час битви євреї перемогли, а Аман закінчив життя на шибениці, яку заздалегідь приготував для Мордехая. Назва свята "Пурім" виникла від слова "пур", що означає "жереб".

Традиції свята

Напередодні Пуріму іудеї дотримуються "посту Естер" в пам'ять про той піст, який оголосили Мордехай і Естер після указу царя Ксеркса. Піст призначений для того, аби проаналізувати своє життя і покаятися у гріхах.

Перший день Пуріму – день посту і молитви, а другий день – день веселощів та бенкету.

Існує чотири основні заповіді Пуріму:

– читання сувою Естер;

– веселощі;

– традиційне частування

– пожертвування бідним.



Пурім святкують усі євреї

У синагогах у святкові дні читають Сувій Естер – частина Танаха, що розповідає історію про порятунок євреїв. При згадці про Амана в синагогах свистять, тупотять ногами і тріщать спеціальними тріскачками, висловлюючи ненависть до нього.

Після ранкового читання євреї посилають одне одному частування і роблять подарунки бідним. В цей день кожен єврей повинен допомогти хоча б двом нужденним.

Основний бенкет проходить одразу після ранкового читання сувою Естер. На столі має бути багато їжі та вина.

У ці дні готують традиційне печиво, яке називають гоменташ ( "Вуха Амана"). Його начиняють варенням, фруктами або іншими солодощами і з радістю роздають дітям, друзям, родичам і біднякам.



Єврейське печиво "Вуха Амана"

Також в свято Пурім влаштовують карнавальні ходи, покликані нагадати про те, що під маскою випадкового збігу обставин ховається божественний задум.



Карнавал на честь свята Пурім