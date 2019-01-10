"Путін стане лідером всього світу", – танцівник Полунін приголомшив скандальною заявою

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Сергій Полунін
Сергій Полунін / Instagram / @sergeipolunin

Український скандальний артист балету Сергій Полунін, який часто висловлює проросійську позицію та зізнається у любові до очільника Кремля, приголомшив черговою заявою.

Нову публікацію Полунін написав 10 січня на своїй сторінці в Instagram.

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Сергій заявив про свою віру, що Путін стане "лідером всього світу".

Люблю Америку одна з наймагічніших країн. З'явилося сильне відчуття, а якщо Володимир Путін стане Лідером Всього Світу. Я Буду Молитися за це тому, що це буде повна перемога над Злом. Він хороша людина, сильний, харизматичний, повний світла і любові, нехай всесвіт допоможе йому перемогти зло. Я вірю що це і буде майбутнє. І моя енергія допоможе йому в цьому.

Додамо, що танцівник пише свої публікації двома мовами – російською й англійською. Однак у написанні в око впадають орфографічні помилки, які зробив Полунін. Відтак деякі користувачі припустили, що ці скандальні заяви – лише троллінг.


Instagram / @sergeipolunin / Скріншот

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love America one of the most Magical Country. Got strong feeling What if Vladimir Putin would become leader of the world. I will pray for that because it would be ultimate win over evil. He is a good Person Strong Charismatic full of light and Love ️ May the Universe Help him to win over Evil. I believe this will be the future and my energy will help him to do that. @kevinabosch Люблю Америку одна из самих Магических стран. Появилось сильное ощущение а што если Владимир Путин станет Лидером Всего Мира️Я Буду Молится за ето потомушто ето будет полная победа над Злом. Он хороший человек Сильный Харизматичный полный света и любви пусть вселенная поможет ему победить зло. Я верю что это и будет будущее И моя энергия поможет ему в этом. @kevinabosch

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

Нагадаємо, що Сергій Полунін неодноразово висловлював свою симпатію Російській Федерації. Танцівник балету заявив, що Росія та Україна повинні знову об'єднатись. Через такі несподівані та резонансні заяви чимало зірок українського шоу-бізнесу припинили спілкування з Сергієм Полуніним. Зокрема, прима балету Катерина Кухар.

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.

У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях. Наразі Сергій Полунін проживає за кордоном, а у Москві отримав російське громадянство.

Теги: LifeStyle Новини Росії Скандал Сергій Полунін
Джерело: 24 канал
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