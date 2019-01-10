"Путін стане лідером всього світу", – танцівник Полунін приголомшив скандальною заявою

Український скандальний артист балету Сергій Полунін, який часто висловлює проросійську позицію та зізнається у любові до очільника Кремля, приголомшив черговою заявою.

Нову публікацію Полунін написав 10 січня на своїй сторінці в Instagram.

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Сергій заявив про свою віру, що Путін стане "лідером всього світу".

Люблю Америку одна з наймагічніших країн. З'явилося сильне відчуття, а якщо Володимир Путін стане Лідером Всього Світу. Я Буду Молитися за це тому, що це буде повна перемога над Злом. Він хороша людина, сильний, харизматичний, повний світла і любові, нехай всесвіт допоможе йому перемогти зло. Я вірю що це і буде майбутнє. І моя енергія допоможе йому в цьому.

Додамо, що танцівник пише свої публікації двома мовами – російською й англійською. Однак у написанні в око впадають орфографічні помилки, які зробив Полунін. Відтак деякі користувачі припустили, що ці скандальні заяви – лише троллінг.



Instagram / @sergeipolunin / Скріншот

Нагадаємо, що Сергій Полунін неодноразово висловлював свою симпатію Російській Федерації. Танцівник балету заявив, що Росія та Україна повинні знову об'єднатись. Через такі несподівані та резонансні заяви чимало зірок українського шоу-бізнесу припинили спілкування з Сергієм Полуніним. Зокрема, прима балету Катерина Кухар.

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.



У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях. Наразі Сергій Полунін проживає за кордоном, а у Москві отримав російське громадянство.