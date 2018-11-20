"Путіна я буду завжди захищати": Сергій Полунін приголомшив скандальною заявою

1810 Читать новость на русском
Сергій Полунін
Сергій Полунін / www.instagram.com/sergeipolunin

Всесвітньо відомий український танцівник Сергій Полунін приголомшив скандальною публікацією у соціальних мережах про президента Росії Володимира Путіна.

Полунін написав, що ще з дитинства бачив у Путіні "світло". Про це танцівник повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Український танцівник Сергій Полунін закликає об’єднати Україну і Росію біля Кремля: відео

У вівторок, 20 листопада, Сергій Полунін святкує день народження. Артисту балету виповнюється 29 років. Зірка подякував за добрі побажання і вирішив направити їх Володимиру Путіну.  За його словами, в "деяких частинах світу" ЗМІ ставиться до нього несправедливо.

А це не правильно. Мені боляче від цього, оскільки я був раніше в такому ж положенні і знаю на собі це відчуття. Ніхто не заслуговує на те, щоб з ним поводилися погано або несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив в Путіні світло і бачу зараз. Володимира я буду завжди захищати своєю енергією і любов'ю,
– заявив Полунін.


Публікація Сергія Полуніна в Instagram

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.

У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.

Теги: Новини України LifeStyle Володимир Путін Україна – Росія Скандал
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
сьогодні 09:01 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
6148
Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
19 листопада 17:17 Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
913
Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
19 листопада 11:32 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
1964
Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
17 листопада 18:55 Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
Анастасія Ковач-Петрушенко 3422
Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 10:05 Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 1698
Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
16 листопада 15:59 Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
3698
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук