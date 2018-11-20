"Путіна я буду завжди захищати": Сергій Полунін приголомшив скандальною заявою

Всесвітньо відомий український танцівник Сергій Полунін приголомшив скандальною публікацією у соціальних мережах про президента Росії Володимира Путіна.

Полунін написав, що ще з дитинства бачив у Путіні "світло". Про це танцівник повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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У вівторок, 20 листопада, Сергій Полунін святкує день народження. Артисту балету виповнюється 29 років. Зірка подякував за добрі побажання і вирішив направити їх Володимиру Путіну. За його словами, в "деяких частинах світу" ЗМІ ставиться до нього несправедливо.

А це не правильно. Мені боляче від цього, оскільки я був раніше в такому ж положенні і знаю на собі це відчуття. Ніхто не заслуговує на те, щоб з ним поводилися погано або несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив в Путіні світло і бачу зараз. Володимира я буду завжди захищати своєю енергією і любов'ю,

– заявив Полунін.



Публікація Сергія Полуніна в Instagram

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.



У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.