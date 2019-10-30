П'яний Бен Аффлек відсвяткував Геловін у Лос-Анджелесі: відео

Після затяжного лікування від алкозалежності Бен Аффлек знов має рецидив. Папараці побачили голлівудського актора на вулицях Лос-Анджелеса п'яним.

Відповідне відео з'явилось у таблоїда TMZ. Журналісти побачили 47-річного Бена Аффлека, коли він йшов до свого позашляховика у супроводі ефектної білявки. Та коли актор відпустив з обіймів нову обраницю, то ледь не впав на дорогу через сп'яніння.

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Інсайдери розповіли журналістам, що Бен Аффлек був гостем на вечірці в готелі La Peer, що в Західному Голлівуді. Знаменитий американець вирішив відзначити свято Геловіну, тому постав перед камерами журналістів у буденному вбранні та масці. Актор з труднощами дійшов до свого авто та ледь тримався на ногах.

Після костюмованої вечірки Бен Аффлек та незнайомка поїхали до елітного казино. П'яний актор всього за 12 хвилин зумів виграти 1,5 тисячі доларів та покинути розважальний заклад.

Дивіться відео, як п'яний Бен Аффлек святкував Геловін

Що відомо про алкозалежність Бена Аффлека? Успішний актор та продюсер вже кілька років бореться із алкозалежністю. Бен Аффлек проходить курси реабілітації у спеціалізованій клініці та спілкується зі своїм поручителем в рамках терапії. За словами його брата Кейсі, тільки сім'я давала йому стимул боротись із залежністю. Та після остаточного розлучення з Дженніфер Гарнер родичам складно впливати на Бена Аффлека.



Голлівудська дружина зірки "Бетмена" тривалий час підтримувала його у прагненні подолати залежність. Хоч про намір розлучитись пара заявила у 2015 році, тільки у 2018-му всі документи таки були підписані. Дженніфер Гарнер сама відвезла Бена Аффлека до реабілітаційної клініки та навідувала його з їхніми дітьми – 11-річною Віолет Енн, 8-річною Серою Розою Елізабет та 5-річним сином Семом.