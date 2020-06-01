Українські фільми не тільки поступово підкорюють світ, але й викликають цікавість у мільйонів любителів кіно. Особливим в кіноіндустрії був 2019 рік, що подарував успішні та цікаві новинки. Які ж фільми отримали найбільші касові збори у прокаті – дізнавайтесь на LifeStyle 24.

Українські фільми упродовж кількох років не припиняють вражати глядачів. Якщо колись вітчизняне кіно асоціювалось з малими бюджетами та такими ж касовими зборами, то тепер ці стрічки можуть складати конкуренцію закордонним. У 2019 році у прокат вийшли фільми, які захотіли переглянути мільйони людей. Українська кіноакадемія назвала 5 стрічок, які отримали найбільший успіх за переглядами.

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"Я, Ти, Він, Вона"

Касові збори – 71 мільйон гривень

Рейтинг IMDb – 5,3

Акторський склад: Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Надя Дорофєєва, Анастасія Коротка

"Я, Ти, Він, Вона" – десята за рахунком кінострічка "Кварталу 95". Фільм розповідає про непрості сімейні стосунки Максима та Яни. Пара вже давно не має ані кохання, ані пристрасті, тому подає на розлучення. Однак у суді вирішують дати випробувальний термін подружжю, під час якого вони мають налагодити сімейне життя. Це обертається чималими курйозами для головних героїв.

Попри шалений успіх у прокаті комедія не отримала високий рейтинг від глядачів.

Дивіться трейлер до фільму "Я, Ти, Він, Вона": відео

"Скажене весілля 2"

Касові збори – 41 мільйон гривень

Рейтинг IMDb – 6,2

Акторський склад: Назар Задніпровський, Поліна Василіна, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Леся Самаєва, Олександр Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян

Ще одна українська комедія підкорила глядачів у прокаті. Мова йде про другу частину "Скаженого весілля". Після одруження доньки з французом Василь Сердюк не полишає надію, що наступний зять його не розчарує. Однак і інша донечка головного героя обирає не українця. Та Василь Сердюк не має наміру здаватись: він хоче зруйнувати стосунки дівчини перед весіллям, потрапляючи до курйозних ситуацій.

Дивіться трейлер до фільму "Скажене весілля 2": відео

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"Захар Беркут"

Касові збори – 35,5 мільйона гривень

Рейтинг IMDb – 7,3

Акторський склад: Роберт Патрік, Андрій Ісаєнко, Цегмід Церенболд, Томмі Фленаган, Олег Волощенко, Поппі Дрейтон, Алекс МакНіколл

Знаменитий голлівудсько-український фільм "Захар Беркут" вже встиг завоювати престижні вітчизняні премії. Кінострічка отримала три "Золоті Дзиґи", що вкотре довело, що вона варта уваги кіноманів.

Фільм розповідає про події 1241 року, коли монгольська орда дійшла до Карпат та знищувала все на своєму шляху. Та під час однієї з зупинок загарбники втрачають всіх полонених. Один з місцевих зрадників розповідає, що до цього причетний Захар Беркут зі своїми побратимами. Хан прагне жорстоко провчити тих, хто повстав проти нього, однак ще не знає, наскільки запеклою буде боротьба.

Дивіться трейлер до фільму "Захар Беркут": відео

"Свінгери 2"

Касові збори – 14,3 мільйона гривень

Рейтинг IMDb – 5,4

Акторський склад: Оля Полякова, Михайло Кукуюк, В’ячеслав Довженко, Дар’я Астаф’єва, Анна Саліванчук, Олексій Вертинський

Комедія "Свінгери 2" – продовження однойменної стрічки, що вийшла на екран у 2018 році. За сюжетом, головні герої втратили пристрасть у шлюбі, тому вирішують помінятись партнерами. Однак вже у новій стрічці Ігор втрачає чоловічу силу, а його дружина готова піти на все, аби допомогти йому.

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"Ціна правди"

Касові збори – 9,6 мільйона гривень

Рейтинг IMDb – 6,8

Акторський склад: Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Кренем, Яків Ткаченко, Олег Драч

Фільм "Ціна правди" розкриває історію журналіста Гарета Джонса, який вирушає до радянського Союзу, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна. Головне його питання стосується Голодомору, про який він чув від інформаторів. Не отримавши відповідей, журналіст їде в Україну, щоб самому переконатись у жорстокості влади. Та якою буде ціна цієї правди?

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