П'ять дочок Брюса Вілліса на одному фото: зворушливий знімок

Найстарша донька знаменитого голлівудського актора Брюса Вілліса опублікувала миле фото зі своїми чотирма сестрами. 30-річна Румер Вілліс поділилася сімейним фото на своїй сторінці в соціальні мережі.

Трьох старших дочок 63-річного Брюса Вілліса і 53-річної Демі Мур шанувальники неодноразово бачили на червоних доріжках. 30-річна Румер, 27-річна Скаут і 24-річна Талула пішли шляхом свого батька і вирішили займатися акторською діяльністю. А двоє молодших дочок, які з'явились від другого шлюбу Брюса Вілліса з Еммою Хемінг 6-річна Мейбел і чотирирічка Евелін поки що ростуть якомога далі від камер та папараці.

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Найстарша дочка знаменитого міцного горішка поділилася рідкісним кадром. 30-річна Румер опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому всі сестри постали разом, і зворушливо прокоментувала його.

Чотири найважливіших істоти на цій планеті і в будь-якому році - віднині і назавжди. Дякую, що робите кожен день кращим. За ваші сльози, сміх до болю в животі, жарти, ніжності, секретну мову, піжамні вечори, за те, що робите мене кращою, ділитеся одягом і за все, що нам ще потрібно пережити. Ви мої найкращі подруги на все життя. З любов'ю, ваша сестра,

– прокоментувала світлину 30-річна Румер.