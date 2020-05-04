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П’ять секретів ідеального стилю Одрі Хепберн, які актуальні сьогодні

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5 секретів стилю Одрі Хепберн
5 секретів стилю Одрі Хепберн / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 4 травня 1929 року, народилася культова британська актриса кіно і театру Одрі Хепберн. Стиль актриси та фотомоделі Одрі ніколи не втратить актуальність, адже в ньому поєднуються водночас шик та вишуканість.

У день народження неперевершеної Одрі Хепберн 24 канал вирішив розповісти про головні елементи стилю зірки.

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Великі темні окуляри

Одрі любила завершити класичний образ великими темними окулярами. Вона носила їх і в житті та знімалася у них у фільмах. Пригадайте лише героїнь стрічок "Як вкрасти мільйон" і "Сніданок у Тіффані".

Образ з окулярами став своєрідною візиткою карткою стилю Хепберн.

Одрі Хепберн

До слова, у Женеві була виставка, присвячена співпраці модного дому Givenchy та Одрі Хепберн.

Укорочені штани

Попри досить класичний стиль, Одрі любила експерименти. У фільмі "Любов після полудня" Хепберн виконує роль молодої учениці консерваторії. Як і героїня фільму, актриса за межами знімальних майданчиків ходила у штанах до щиколоток.

Одрі Хепберн
Одрі Хепберн задала моду на укорочені штани / Фото з відкритих джерел

Одрі Хепберн
Ніжна Одрі / Фото з відкритих джерел

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Біла сорочка

Хепберн показала, як справжні леді носять найпростішу деталь гардеробу – білу сорочку.

Наприклад, у фільмі "Римські канікули" Хепберн заправила сорочку в широку спідницю на ремені.

Одрі Хепберн

Капелюхи

Ще одна частина ідеального стилю актриси – капелюх-казанок або крислатий капелюх із закругленими полями.

За задумом стиліста знаменитості Едіт Хед, моделі капелюхів не мали закривати обличчя, а лише зробити акцент на очах Одрі.

Одрі Хепберн

Балетки

Улюбленою моделлю взуття Хепберн стали такі зручні балетки і лофери. Актриса вміло поєднувала взуття на плоскій підошві з укороченими штанами та об’ємним верхом – светром чи пальтом.

Одрі Хепберн
Неперевершенна Одрі / Фото з відкритих джерел

Автор: Олена Левчук
Теги: LifeStyle Зіркові дні народження Стиль і мода Мода
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