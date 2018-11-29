П'ять жінок звинуватили знаменитого режисера Люка Бессона у сексуальних домаганнях: подробиці

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Люк Бессон
Люк Бессон / www.gettyimages.com

Черговий секс-скандал трапився з відомим французьким кінорежисером Люком Бессоном. Ще п'ятеро жінок звинуватили 59-річного француза у сексуальному харасменті.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Про сексуальні домагання режисера заявили дві студентки його кіношколи, модель Карін Ісамбар, колишня асистентка Бессона та колишня співробітниця його компанії EuropaCorp. Ці події, за словами жінок, трапилися упродовж 1995 – 2016 років.

За свідченнями асистентки, Люк Бессон шантажував її і регулярно примушував до сексу на роботі. А Карін Айземберт заявила, що у 1995 році сумнозвісний кінорежисер проводив кастинг в кімнаті готелю, під час якого він почав насильно чіплятися до жінки.

Як заявили дві студентки школи Бессона, вони стали жертвами неприйнятної поведінки. Зазначається, що чоловік часто організовував зустрічі в готельних номерах.

люк бессон
Люк Бессон / Getty Images

Нагадаємо, що голлівудський режисер Люк Бессон опинився в епіцентрі гучного секс-скандалу. Актриса Сенд Ван Рой звинуватила французького кінорежисера у згвалтуванні в готелі "Брістоль" в Парижі. За її словами, Бессон підсипав їй наркотики у чай, після чого згвалтував під час Каннського кінофестивалю 2018, однак результати токсикологічного аналізу крові виявилися негативними.

Хто такий Люк Бессон?Автор популярних кінострічок "Таксі", "П'ятий елемент", "Люсі", "Перевізник", "Коломбіана", "13 район: Ультиматум" та ін. Люк Бессон був чотири рази одружений. Наразі він офіційно зареєстрував стосунки з кінопродюсером Вірджинією Сілла.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Кіно Згвалтування
Джерело: Lifestyle
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