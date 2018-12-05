П’ятий день у вишуканій сукні: як пройшов весільний прийом Пріянки Чопри та Ніка Джонаса

Перша післявесільна вечірка Ніка Джонаса та Пріянки Чопри відбулась у Нью-Делі 4 грудня. Закохані постали перед гостями у нових, але не менш розкішних вбраннях. Столиця Індії святкує вже п’ятий день поспіль.

Згідно з індійськими традиціями весільна церемонія повинна проходити три-чотири дні. Офіційна частина святкування закінчилась у понеділок, 3 грудня, а наступного дня пара організувала ще одну післявесільну вечірку.

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На урочистий вечір, що відбувся в столиці Індії, були запрошені близькі друзі та родичі новоствореного подружжя. Для першого виходу в статусі дружини Пріянка одягнула вишукану бежеву сукню в індійському стилі, декоровану камінням та індійською вишивкою. Її зачіска була закріплена білими трояндами, а на шиї сяяло масивне кольє з діамантів. Її чоловік Нік Джонас одягнув костюм, піджак якого був з оксамитової тканини.



Пріянка Чопра та Нік Джонас на післявесільній вечірці / Instagram / @signatureweddingcompany



Пріянка Чопра та Нік Джонас / Instagram / @demijonasfan



Пріянка Чопра та Нік Джонас / Instagram / @demijonasfan