"П'ятниця, 13": що відомо про всі частини моторошного фільму

Чи не кожну людину лякає містична дата – п'ятниця 13-е. У 2020 році вона припала на березень, тому пропонуємо вам переглянути моторошні фільми від голлівудських режисерів, які зможуть полоскотати нерви навіть досвідченим любителям хоррору.

П'ятниця 13-е – особливий день, коли можна згадати найбезжальнішого маніяка в історії світового кінематографа Джейсона Вурхіза. Чоловік в хокейній масці вже навів жах на кіноманів, які залюбки переглядають кінострічки з популярної франшизи. До містичної дати журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати всі 12 фільмів "П'ятниця, 13-е".

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"П'ятниця, 13-е" / Friday The 13 th (1980)

Дебютна кінострічка франшизи вийшла на великі екрани у 1980 році. За сюжетом, у літньому таборі помирає хлопчик Джейсон. Його вбивцю не знайшли, а за 12 років після інциденту один за одним вбивають дітей, які приїхали у табір зробити порядок. Смерті починаються 13 числа, адже саме в цей день народився Джейсон. Однак хто вбиває цих дітей та чому – відповідь вас здивує.

"П'ятниця, 13-е": дивіться відео тизеру

"П'ятниця, 13-е, частина 2" / Friday The 13 th Part 2 (1982)

У цьому сиквелі Джейсон вперше з'являється перед глядачами як вбивця. Він носить мішок на голові замість знаменитої маски, однак наводить не менше жаху на своїх жертв та вожатих дитячого табору. У кінострічці, як і в першому фільмі, є чимало недопрацювань, однак експерти все ж радять переглянути цей хоррор.

"П'ятниця, 13-е, частина 2": дивіться відео трейлеру

"П'ятниця, 13-е, частина 3" / Friday The 13 th Part 3 (1983)

Вже у третій частині франшизи "П'ятниця, 13-е" глядачі бачать класичний вигляд знаменитого маніяка. Джейсон Вурхіз приміряє хокейну маску, яка додає моторошності кадрам. У цьому фільмі буде чимало персонажів, які запам'ятаються глядачам. Однак головною несподіванкою стане поява персонажа з дебютної кінострічки.

"П'ятниця, 13-е, частина 3": дивіться відео трейлеру

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"П'ятниця, 13-е: Остання глава" / Friday The 13 th Part 4 –The Final Chapter (1984)

У четвертому фільмі "П'ятниці, 13-е" автори вирішили додати особливих героїв. Так, на екранах постає Томмі Джарвіс, який буде одним з головних персонажів для кількох наступних кінострічок. Також додалось більше жорстокості у вбивствах.

"П'ятниця, 13-е: Остання глава": дивіться відео трейлеру

"П'ятниця, 13-е: Новий початок" / Friday The 13 th Part 5: A New Beginning (1985)

Автори кінопроєкту не приховували, що спершу планували завершити франшизу на 4 частині, про що свідчить і її назва. Однак у 1985 році франшизу вирішують продовжити, оскільки образ маніяка Джейсона поволі стає культовим.

Цікаво, що у цій частині самого Джейсона немає, однак його завжди бачить в галюцинаціях головний герой Томмі Джарвіс. У його ж місті маніяка замінює вбивця-імітатор. І хоч "П'ятницю, 13-е: Новий початок" люблять не всі кіномани, варто зазначити, що у ній більше сцен жорстокості та еротики, аніж в попередніх частинах.

"П'ятниця, 13-е: Новий початок": дивіться відео трейлеру

"П'ятниця, 13-е: Джейсон живий" / Friday The 13 th Part VI: Jason Lives (1986)

У шостій частині хоррору чудово поєднали всі атрибути 80-их: хард-роковий саундтрек від Еліса Купера, гру популярного актора Тома Метьюса, а також невпинний потік насильства. Джейсон повертається після подій четвертої частини та з жагою помсти береться до справи. Маніяк використовує весь арсенал зброї – від піки, видерти з цвинтарної огорожі, до традиційного мачете.

"П'ятниця, 13-е: Джейсон живий": дивіться відео трейлеру

"П'ятниця, 13-е: Нова кров" / Friday The 13 th Part 7: The New Blood (1988)

Ця частина франшизи стала однією з найбільш похмурих та атмосферних фільмів із серії "П'ятниця, 13-е". Сюжет автори закрутили довкола дуелі Джейсона та дівчаток з телекінетичними здібностями, що дозволило творцям фільму максимально сконцентруватися на спецефектах і вбивствах. Попри кадри розваг тінейджерів, у ній відчувається постійне наближення смерті. Кінокритики додають, що в цьому велика заслуга актора Кейна Хаддера, який найкраще виконав роль Джейсона.

"П'ятниця, 13-е: Нова кров": дивіться відео трейлеру

"П'ятниця, 13-е: Джейсон штурмує Мангеттен" / Friday The 13 th, Part 8: Jason Takes Manhattan (1989)

Вкінці так званої "золотої" епохи франшизи автори вирішили поекспериментувати і відправили жорстокого маніяка на круїзний лайнер. Відтак безжальний вбивця Джейсон потрапляє до Нью-Йорка. Зміна локації не повпливала на атмосферу фільму, адже маніяк відкриває полювання на жертв у Мангеттені.

"П'ятниця, 13-е: Джейсон штурмує Мангеттен": дивіться відео трейлеру

"Остання п'ятниця. Джейсон відправляється в пекло" / Jason Goes To Hell: The Final Friday (1993)

Після успішних 8 частин франшизи "П'ятниця, 13-е" права на екранізації компанія Paramount вирішила продати іншій студії. Тому вже 9 кінострічка, яка вийшла на екрани у 1993 році, належить New Line Cinema. Така зміна привела до спроби ребрендингу сюжету, який був дещо провальним. Творці хоррору вирішили пояснити глядачам, чому Джейсон Вурхіз завжди залишається живим. Вони пов'язали його історію з паразитом містичного походження, який переходив від людини до людини. Тому знаменитого маніяка можна буде побачити тільки на початку та вкінці фільму.

"Остання п'ятниця. Джейсон відправляється в пекло": дивіться відео трейлеру

"Джейсон Ікс" / Jason X (2001)

Спробували відновити культову франшизу і представники New Line Cinema. Вони не повторили фіаско своїх колег, зробивши ставку на головного героя. Однак попри вбивства Джейсон зіткнеться з жіночим андроїдом КМ-14.

"Джейсон Ікс": дивіться відео трейлеру

"Фредді проти Джейсона" / Freddy Vs Jason (2003)

Саме цю кінострічку називають однією з найбільш вдалих у франшизі. Велика заслуга у цьому режисера Ронні Юя, який вдало тримав баланс між страшним і комічним. Окрім цього, він порівняв сили двох культових маніяків – Джейсона та Фредді Крюгера.

"Фредді проти Джейсона": дивіться відео трейлеру

"П'ятниця, 13-е" / Friday The 13 th (2009)

Наприкінці 2000-их права на фільми знов перейшли студії Paramount, яка й закрила проєкт "П'ятниця, 13-е". Автори вирішили повернути головного героя до початкової локації – дитячого табору біля Кришталевого озера. Сюжет кінострічки перегукується з першими трьома частинами, одна залишається самобутньою історією Джейсона. Фільм поєднав усе, що може сподобатись кіноманам: красивих героїв та криваві вбивства.

"П'ятниця, 13-е": дивіться відео трейлеру