Рада, що я українка, – Alyona Alyona розповіла, що пишається Батьківщиною

Одна із найпопулярніших українських реперок, володарка численних премій Alyona Alyona ніколи не приховувала свою громадянську позицію. Тепер зірка опублікувала пост, в якому розповіла про любов до України та гордість за рідну землю.

Alyona Alyona за короткий час стала кумиром мільйонів. Такі люди, як вона, здатні впливати на думку суспільства та пропагувати важливі речі. В новій публікації на інстаграм-сторінці артистка висловила свою любов до рідної землі та згадала усіх учасників її команди.

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Перше, що зазначила зірка – вона щаслива бути українкою: рости в цих полях, збирати гриби в лісах, знімати кліп в горах, говорити українською, носити наш одяг, користуватися речами українських виробників, дивитися вітчизняне кіно..

Щаслива бути в тому оточенні, в якому я є. І нехай воно розмовляє російською мовою, нехай слухає американську музику, грає на африканських інструментах, використовує європейську техніку, їздить на автомобілях з різних країн світу… Проте робить все для розвитку культури України саме через музичний сегмент,

– написала виконавиця.

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Alyona Alyona розповіла, що у її команді є люди з різних куточків України: Києва, Тернополя, Харкова, Кіровоградщини, Вінниці, Луганська, Криму.

Кожен із нас володіє своїм суржиком, традиціями, спогадами, кожен має свої життєві обставини – чому ми опинилися всі тут, що нам довелося залишити, якими є наші прямування,

– прокоментувала знаменитість.

Артистка зізналася, що, розповідаючи про Україну закордоном, вона пишається тим, як наш народ змінився за останні 10 років. Вона щаслива, що колись не поїхала працювати до іншої країни, а досягла успіху тут.

Україна має безліч перспектив для кожного. За останні 10 років світобачення українців змінилося. Ми почали розквітати, вірити в себе і в людей, дбати про природу, давати більше дітям, працювати над собою. Мені доводиться багато розповідати про Україну закордоном і я так кайфую, говорячи скільки краси на нашій землі, які люди на ній живуть, чим займаються, а головне, що ми – прогресивна країна, що славиться не тільки політикою, війною та спортом,

– поділилася Alyona Alyona.

Знаменитість закликала впливати на хід історії та не забувати любити свою державу.

Ми творимо історію тепер і тільки від нас залежить, якими будуть наступні 10 років. Любіть Україну,

– звернулася до земляків реперка.