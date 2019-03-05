Радіо ВВС прибрали з ефіру пісні Майкла Джексона перед виходом скандального фільму

112 Читать новость на русском
Майкл Джексон
Майкл Джексон / Instagram / @michaeljackson

Компанія ВВС прийняла рішення припинити запускати в ефір пісні легендарного поп-короля. Керуючі радіостанцією вирішили зробити це перед виходом скандального фільму про Майкла Джексона, в якому його звинувачують у педофілії.

Нещодавно стало відомо, що навесні 2019 року телеканал НВО представить документальний фільм про життя короля поп-музики Майкла Джексона. Однак у стрічці він постане не лише з хорошої сторони. Двоє чоловіків розповідатимуть про насилля, якого зазнали від зірки. Саме це стало причиною зникнення з ефіру радіо ВВС його пісень. Про це повідомляє видання The Sunday Times.

Читайте також: Після прем'єри фільму про Майкла Джексона ще один чоловік заявив про домагання співака

Представники радіостанції прийняли рішення прибрати хіти короля ще наприкінці лютого, за тиждень до прем’єри скандальної кінострічки. До слова, документальний фільм під назвою "Залишаючи Неверленд" ("Leaving Neverland") виходив на каналі НВО 3 і 4 березня. Саме через звинувачення Майкла Джексона в педофілії його легендарним пісням оголосили категоричний бойкот.

Варто додати, що родичі знаменитості заперечують усі скарження, називаючи кінострічку "черговим перефразуванням застарілих тверджень". Вони подали судовий позов проти телеканалу НВО, вимагаючи компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів.

Дивитися трейлер до фільму про Майкла Джейсона "Залишаючи Неверленд" ("Leaving Neverland"): відео

 

blog_ava
Чоловік у поліцейській формі застрелив водія Mercedes у Києві: фото і відео
сьогодні
9683
Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
сьогодні 12:50 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
1741
Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
сьогодні 10:03 Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
105
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
сьогодні 09:02 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
8325
Київський торт – рецепт та поради з приготування
4 березня 20:44 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 3057
Куди піти у Києві в березні: підбірка подій для теплих весняних прогулянок
4 березня 19:05 Куди піти у Києві в березні: підбірка подій для теплих весняних прогулянок
149
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук