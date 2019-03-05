Радіо ВВС прибрали з ефіру пісні Майкла Джексона перед виходом скандального фільму

Компанія ВВС прийняла рішення припинити запускати в ефір пісні легендарного поп-короля. Керуючі радіостанцією вирішили зробити це перед виходом скандального фільму про Майкла Джексона, в якому його звинувачують у педофілії.

Нещодавно стало відомо, що навесні 2019 року телеканал НВО представить документальний фільм про життя короля поп-музики Майкла Джексона. Однак у стрічці він постане не лише з хорошої сторони. Двоє чоловіків розповідатимуть про насилля, якого зазнали від зірки. Саме це стало причиною зникнення з ефіру радіо ВВС його пісень. Про це повідомляє видання The Sunday Times.

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Представники радіостанції прийняли рішення прибрати хіти короля ще наприкінці лютого, за тиждень до прем’єри скандальної кінострічки. До слова, документальний фільм під назвою "Залишаючи Неверленд" ("Leaving Neverland") виходив на каналі НВО 3 і 4 березня. Саме через звинувачення Майкла Джексона в педофілії його легендарним пісням оголосили категоричний бойкот.

Варто додати, що родичі знаменитості заперечують усі скарження, називаючи кінострічку "черговим перефразуванням застарілих тверджень". Вони подали судовий позов проти телеканалу НВО, вимагаючи компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів.

Дивитися трейлер до фільму про Майкла Джейсона "Залишаючи Неверленд" ("Leaving Neverland"): відео