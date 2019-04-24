Радивилівський "Х-фактор": Оля Цибульська приголомшила мережу знімком 20-річної давнини

Українська співачка Оля Цибульська тепер з легкістю збирає зали прихильників на своїх концертах та є бажаним гостем на світських заходах. Однак колись шлях до успіху зірка змушена була пробивати завдяки вокальним шоу.

У мережі Оля Цибульська показала одне із архівних фото, коли ще не була популярною. На кадрі видно, як 13-річна артистка у приталеній білій сукні та з мікрофоном у руках виконує пісню. Виступ відбувся у рідному для неї місті Радивилові, що на Рівненщині. За словами Олі Цибульської, це був один із перших її конкурсів.

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"1999 рік. Один з моїх перших вокальних конкурсів. Я на сцені міської школи співаю для чотирьох членів журі. Такий собі Радивилівський "Х-фактор". В залі нас 5, а я уявляю, що даю сольний концерт в "Палаці спорту" з повним sold out. Інтернету в нас тоді не було, тому, щоб вивчити пісню на виступ, ми з однокласником-клавішником читали програму телепередач в газеті, шукали концерт і підбирали акорди просто з екрану. Якщо не встигали – чекали тиждень до наступного ефіру", – розповіла Оля Цибульська.

Нетиповий допис артистка завершила грою для прихильників. Оля Цибульська запропонувала людям вгадати, яку пісню вона тоді виконувала, натякнувши, що трек з українського хіт-параду 90-их.

До всеукраїнської слави Олі Цибульській довелось взяти участь у чималій кількості вокальних проектів. Спершу співачка виступала у команді КВН та конкурсах, які не приносили їй визнання. Квитком до світу шоу-бізнесу став проект "Фабрика зірок", який у 2007 році Оля Цибульська тріумфально підкорила. Після перемоги на проекті співачка долучилась до гурту "Опасные связи" за участю Олександра Бодянського, а вже за 2 роки розпочала успішну сольну кар'єру.