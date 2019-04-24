Радивилівський "Х-фактор": Оля Цибульська приголомшила мережу знімком 20-річної давнини

545 Читать новость на русском
Оля Цибульська
Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська тепер з легкістю збирає зали прихильників на своїх концертах та є бажаним гостем на світських заходах. Однак колись шлях до успіху зірка змушена була пробивати завдяки вокальним шоу.

У мережі Оля Цибульська показала одне із архівних фото, коли ще не була популярною. На кадрі видно, як 13-річна артистка у приталеній білій сукні та з мікрофоном у руках виконує пісню. Виступ відбувся у рідному для неї місті Радивилові, що на Рівненщині. За словами Олі Цибульської, це був один із перших її конкурсів. 

Читайте також: Оля Цибульська вперше розповіла про своє справжнє ім'я

"1999 рік. Один з моїх перших вокальних конкурсів. Я на сцені міської школи співаю для чотирьох членів журі. Такий собі Радивилівський "Х-фактор". В залі нас 5, а я уявляю, що даю сольний концерт в "Палаці спорту" з повним sold out. Інтернету в нас тоді не було, тому, щоб вивчити пісню на виступ, ми з однокласником-клавішником читали програму телепередач в газеті, шукали концерт і підбирали акорди просто з екрану. Якщо не встигали – чекали тиждень до наступного ефіру", – розповіла Оля Цибульська. 

Нетиповий допис артистка завершила грою для прихильників. Оля Цибульська запропонувала людям вгадати, яку пісню вона тоді виконувала, натякнувши, що трек з українського хіт-параду 90-их.

До всеукраїнської слави Олі Цибульській довелось взяти участь у чималій кількості вокальних проектів. Спершу співачка виступала у команді КВН та конкурсах, які не приносили їй визнання. Квитком до світу шоу-бізнесу став проект "Фабрика зірок", який у 2007 році Оля Цибульська тріумфально підкорила. Після перемоги на проекті співачка долучилась до гурту "Опасные связи" за участю Олександра Бодянського, а вже за 2 роки розпочала успішну сольну кар'єру. 

blog_ava
Що буде з цінами на пальне в Україні
сьогодні
2667
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Оля Цибульська
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
23 квітня 19:53 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3120
Як приготувати великодню паску: рецепти в мультиварці, в хлібопічці та без дріжджів
23 квітня 12:23 Як приготувати великодню паску: рецепти в мультиварці, в хлібопічці та без дріжджів
698
Джіджі Хадід – 24! Успішна модель про моду, здоров'я та красу
23 квітня 11:21 Джіджі Хадід – 24! Успішна модель про моду, здоров'я та красу
Юлія Турелик 1394
Як отримати туристичну візу у Великобританію самостійно: інструкція та поради
23 квітня 10:00 Як отримати туристичну візу у Великобританію самостійно: інструкція та поради
Анастасія Манюхіна 587
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
23 квітня 09:08 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 4526
Новини
Більше новин
Залиште відгук