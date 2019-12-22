Радився, як правильно заспівати гімн, – Дзідзьо зізнався, що просив поради в Пономарьова

Український співак Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, підкорив усю країну виконанням національного гімну. Як виявилось, перед тим, як виконати особливу пісню він радився зі своїм колегою Олександром Пономарьовим.

12 жовтня 2019 року в Харкові відбувся футбольний турнір між Україною та Литвою. Перед початком матчу на поле вийшли представники обидвох команд і артист Дзідзьо, який урочисто виконав національний гімн. Потужний вокал приголомшив українців, які у мережі зізнались, що не очікували побачити академічний вокал від артиста. У програмі "Світське життя" Дзідзьо пригадав, як минув виступ та зізнався, що телефонував Олександру Пономарьову.

Важливо: Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео

Я телефонував Олександру і радився як це правильно заспівати, як він це робив. Він мені дещо підказав і я хочу йому сказати: "Дякую",

– поділився Дзідзьо.

Окрім цього, артист зізнався, що не відчуває конкуренцію з Олександром Пономарьовим. Як і Дзідзьо, він майстерно виконав гімн, запис якого вже роками використовують українці.

"Моє бажання, щоб кожен артист України знав слова напам’ять і хто написав гімн", – додав Дзідзьо.

Наразі український співак планує записати національну пісню з симфонічним оркестром. Чи буде Дзідзьо змінювати мелодику гімну, його прихильники дізнаються тільки після презентації аудіо.

Дивіться, як Дзідзьо виконав національний гімн перед футбольним матчем: відео

Це не вперше у 2019 році українці чують гімн у виконанні вітчизняних артистів. Так, на День Незалежності його заспівали Тіна Кароль, Alina Pash, солістка гурту ONUKA Ната Жижченко, п’ять оркестрів та українські зірки світової оперної сцени – Андрій Романенко, Євген Орлов, Оксана Крамарева та Анжеліна Швачка.