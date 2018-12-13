Rag'n'Bone Man вперше виступить в Україні: неочікувані деталі

Британський соул-виконавець Rag'n'Bone Man вперше відвідає Україну і потішить своїх шанувальників живим виконанням культової пісні Human.

Улюблений виконавець мільйонів виступить на міжнародному рок-фестивалі, який щорічно проходить у Києві.

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Rag'n'Bone Man відвідає столицю України в липні 2019 року. Фестиваль UPark триватиме з 16 до 18 липня. Першим основним гуртом, який запросили на українське свято рок-музики став гурт The Prodigy.

До слова, культова після Rag'n'Bone Man Human набрала понад 700 мільйонів переглядів на YuoTube.

Дивитись кліп Rag'n'Bone Man на пісню Human (відео):

Хто такий Rag'n'Bone Man? Rag'n'Bone Man – британський соул-виконавець, справжнє ім'я якого Рорі Чарльз Грем. Він почав підкорювати світ з 15 років. Хлопець виконував відомі блюзові хіти та пісні соул-виконавців. Rag'n'Bone почав записувати невеликі альбоми з 2012 року, однак світову популярність йому принесла пісня Human, яка посіла перше місце в чартах Австрії, Німеччини та Швейцарії.