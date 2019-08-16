Рак зміцнив наш шлюб, – зірка "Беверлі Хіллз" Шеннен Догерті про те, як хвороба змінила її життя

Популярна американська акторка, яка найбільш відома своїми ролями у серіалах "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки відьми", кілька років тому поборола рак. Однак, як стверджує Шеннен Догерті, хвороба не те, що не зруйнувала її життя, а навпаки, зміцнила її стосунки з чоловіком Куртом Ісварінком.

Оскільки головні герої серіалу "Беверлі Хіллз" наважилися на зйомки у продовженні серіалу, їхня популярність знову зросла. Актори, які кілька років не з'являлися у нових проектах, знову отримують запрошення від глянців, програм та інтернет-видань. Так, на сайті People з'явилося відверте інтерв'ю відомої акторки Шеннен Догерті.

Читайте також: Стало відомо, скільки зірки "Беверлі Хіллз, 90210" заробили за продовження серіалу: названа сума

Зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки відьми" розповіла журналістам, що після того, як вона поборола рак два роки тому, її відносини у сім'ї лише покращилися.

Рак зміцнив наш шлюб. Тепер ми з Куртом цінуємо один одного набагато більше. Справа не в тому, що наш шлюб раніше був недостатньо хорошим. Але ми точно пройшли через величезний біль. Зараз ми не дозволяємо собі злитися один на одного. Останній раз ми сильно сварилися ще до моєї хвороби,

– відверто зізналася Шеннен Догерті.

Після цього вона додала, що хвороба однаково впливає на того, хто хворіє, і на того, хто поруч.

Ті, хто думають, що рак змінює лише того, хто ним хворіє, сильно помиляються. Рак змінює всіх людей у ​​вашому житті. Так було і з нами. Зараз ми обидва дивимося на життя по-іншому,

– підкреслила акторка.

Також Шенен Догерті, продовжуючи відкриватися, зізналася, що після кількох хіміотерапій та інших процедур її тіло помітно змінилося. І прийняти себе "нову" їй допоміг саме її чоловік, продюсер Курт Ісварінко.

Мені зовсім не обов'язково бути "маленьким сексуальним стервом". Те, як Курт бачить мене, допомагає мені ставати кращою. Він завжди мені казав, що ніколи не бачив, щоб хтось справлявся з чимось таким складним так витончено і граційно і називав мене дуже сильною. І я зрозуміла, що бути сильною – це набагато привабливіше і сексуальніше,

– сказала 48-річна Шеннен Догерті.