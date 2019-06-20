Ральф Лорен перший з американських дизайнерів отримав орден Британської імперії

Знаменитий 79-річний американський модельєр і бізнесмен Ральф Лорен став першим дизайнером із США, якого нагородили почесним орденом Британської імперії. Закрита церемонія відбулась 19 червня у Букінгемському палаці Лондона.

У виданні JustJared повідомляється, що такої нагороди засновник однойменної марки був удостоєний "за ключову роль у зміцненні трансатлантичних культурних і економічних зв'язків, провідну роль глобальної індустрії моди і американського стилю впродовж майже півстоліття". Новина про майбутню відзнаку Ральфа Лорена з'явилася в мережі ще у листопаді 2018 року.

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Ральф Лорен отримав орден Британської імперії / Getty Images

На почесному заході був присутній сам Ральф Лорен, його дружина Ріккі Анн Лоу-Бер та їхні діти. Вся сім'я одягнула класичний вечірний family-look згідно з дрес-кодом Букінгемського палацу. Престижну відзнаку дизайнеру вручав принц Чарльз – син Єлизавети II і перший престолонаслідник після її смерті.

Мене завжди надихала історія, традиції і культура Великобританії та історичні відносини, які поділяють наші дві країни. Це одна з найбільш значущих для мене нагород,

– поділився після відзначення Ральф Лорен.



​Ральф Лорен з дружиною Ріккі Анн Лоу-Бер / Getty Images



Ральф Лорен із сім'єю та принцом Чарльзом у Букінгемському палаці / Getty Images

Варто додати, що раніше дизайнер був удостоєний титулу "Легенда моди" Радою дизайнерів США, відзнаки "Ключ від міста Нью-Йорка" (за видатний внесок в громадянську діяльність), французького Ордену Почесного легіону (за його внесок в історію як дизайнера, бізнес-лідера і благодійника), премії British Fashion Awards та інші, відтак його бренд став ще популярнішим у світі. У нього одягаються як перші зірки Голлівуду, так і представники королівської британської сім'ї: в минулому – принцеса Діана, а зараз – Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Раніше серед видатних американців ордену Британської імперії удостоювались такі постаті, як: колишні президенти США Дуайт Ейзенхауер, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший; актриса Анджеліна Джолі; режисер Стівен Спілберг; підприємець Білл Гейтс і його дружина Белінда.

Хто такий Ральф Лорен?В 1967 році дизайнер заснував свій бренд чоловічого одягу Polo Ralph Lauren. Згодом почав випускати аксесуари, взуття та жіночий одяг. Активно займається благодійністю, відкрив свій Центр дослідження раку молочної залози. У 2018 році журнал Forbes оцінив статки Лорена у 7,2 мільярда доларів, розмістивши його на 91 місце у списку найбагатших людей США.