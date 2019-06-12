Рамі Малек міг вдруге зіграти роль Мерк'юрі у фільмі "Рокетмен"

Тріумфатор 2018 року Рамі Малек, який отримав Оскар і Золотий глобус за свої акторські здібності мав можливість вдруге відчути себе у ролі легендарного співака Фреді Мерк'юрі. Актор міг зіграти роль камео у фільму "Рокетмен".

Нещодавно на великий екран вийшла біографічна стрічка про знаменитого співака Елтона Джона "Рокетмен". Що цікаво, рок-виконавець сам вносив правки у сценарій і слідкував за процесом зйомок, про що свідчить його обурення щодо прибраних сексуальних сцен і фрагментів з наркотиками. Однак, як повідомляє видання SlashFilm, це ще не всі сюрпризи, які готували творці фільму.

Читайте також: Серіал "Чорнобиль" не отримає продовження: продюсер картини Крейг Мезін заперечив чутки

Режисер картини "Рокетмен" Декстер Флетчер зізнався, що на початку зйомок їхня команда мала намір включити в сюжет епізодичну роль камео. А саме у фрагменті з'явився б Фредді Мерк'юрі у виконанні Рамі Малека, який зіграв його у "Богемній рапсодії".

Певний час мене не покидала ідея зробити це під час сцени в ресторані з Елтоном і його матір'ю. Я подумав, що вони могли сидіти за сусіднім столиком з Фредді і Джоном Рідом і помахати один одному руками,

– зізнався Декстер Флетчер.

Однак, судячи по відсутності цього епізоду, режисер все-таки передумав знімати таку сцену.