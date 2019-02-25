Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати

Чи справді вислів про "тернистий" шлях зірки є таким? Журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас цікаві факти із життя оскароносних зірок Голлівуду Рамі Малека та Олівії Колман.

91 церемонія нагородження преміями Оскар відбулась 24 лютого (3:00 25 лютого за київським часом). Найвідоміші зірки Голлівуду традиційно побували в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі, щоб отримати заповітні статуетки та підтримати своїх колег.

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Рамі Малек – Фредді Мерк'юрі

Рамі Саїд Малек – американський кіноактор єгипетського походження. Його батьки переїхали з Каїра в Лос-Анджелес.

У нього є брат-близнюк Самі Малек, молодший ​​від нього на 4 хвилини, а також старша сестра Ясмін, яка народилась у Каїрі. Нині сестра актора працює лікарем, а брат викладає англійську в школі.



Рамі Малек із братом-близнюком на церемонії "Золотий глобус"

Рамі Малек завжди мріяв стати відомим актором, хоча батьки хотіли йому професію простішу і перспективнішу. Проте Рамі вирішив піти своїм шляхом, на відміну від свої близьких. Він навчався в школі Нотр-Дам і в університеті Евансвілль на факультеті образотворчих мистецтв, та отримав ступінь бакалавра.

Кар'єра в Голлівуді

Шлях до успіху Рамі Малека був тернистим. Щоб якось вижити в Голлівуді, він навіть готував шаурму і доставляв піцу, підробляв офіціантом в голлівудських кафе. Акторську кар'єру він починав в якості гостя на різних популярних шоу, а справжнім дебютом в кіно стала епізодична роль в серіалі "Дівчата Гілмор".

Пізніше Рамі Малек зіграв вампіра Бенджаміна у фільмі "Сутінки. Сага. Світанок: Частина 2", тому він був знайомий навіть тим, хто не дивився "Містер Робот".



Рамі Малек у ролі Бенджаміна у фільму "Сутінки"

Олівія Колман – Анна Стюарт

Ще в 1990-х Колман почала працювати в кіно. Спершу вона озвучувала одного з героїв мультсеріалу "Паровозик Томас та його друзі", потім грала невеликі ролі в маловідомих британських серіалах. Грошей їм з чоловіком катастрофічно не вистачало і періодично актрисі доводилося шукати додатковий заробіток – то прибиральницею, то секретарем.



Перша слава Колман прийшла до неї у 2011 році

Кар'єра її пішла вгору лише в 2011 році, коли за роль у фільмі "Тиранозавр" Олівія отримала спеціальний приз журі на кінофестивалі "Санденс", премію британського незалежного кіно, кінопремію "Імперія", премію "Супутник" і безліч інших нагород.

Два роки по тому успіх їй принесли ролі в комедійному серіалі "Двадцять дванадцять" і в серіалі "Обвинувачені" – вони обидва удостоїлися премії BAFTA TV. Третю і четверту нагороду вона отримала в 2013-му і 2014-му році за роль в серіалі "Вбивство на пляжі".



Стрічка за участю Колман принесла серіалові номінацію у преміїї BAFTA

Роль у фільмі "Нічний адміністратор" (2016) акторка могла не отримати через вагітність. Але Олівія змогла переконати режисерку Сюзанну Бйор взяти її, привівши в приклад актрису Френсіс Макдорманд, яка, будучи вагітною, знялася у фільмі "Фарго" (1996) та ще й отримала Оскар.



Шлях зірки до Оскара і справді був тернистим

Режисер погодилася і не пошкодувала про це – Колман принесла цій картині Золотий глобус, а також номінацію на Еммі.

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