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Рамі Малек, Том Генкс та інші: зіркове селфі Шарліз Терон з Оскара-2020 підірвало мережу

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Шарліз Терон / Instagram / @charlizeafrica

Оскар-2020 відгримів у Лос-Анджелесі 9 лютого. Комусь вдалося отримати бажану статуетку в престижних номінаціях від академії кіномистецтва, а хтось отримав "народний Оскар" за найкраще селфі з зірковими друзями. Шарліз Терон очолила другу категорію.

Цікавинки з Оскара-2020 підриватимуть мережу доти, доки Американська академія кіномистецтва не почне анонсувати 93-тю церемонію нагородження, що пройде у 2021 році. А, поки лауреати цьогорічної премії насолоджуються солодкою хвилею слави, Шарліз Терон завойовує "глядацький Оскар" за найкраще зіркове селфі.

До речі, тут: Переможці премії Оскар-2020: перелік

Свіжий знімок голлівудська актриса, яка була представлена у категорії "Найкраща жіноча роль" за фільм "Секс-бомба" / "Сенсація", опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На світлині голлівудської діви засвітилися Рамі Малек, Том Генкс з дружиною Рітою Вілсон, Реджина Кінг, Сальма Гаєк, а також мама акторки Герда Маріц.

Менше, ніж за добу селфі зібрало рекордні для профілю Шарліз 530 тисяч вподобань і понад три тисячі коментарів. Про її спільне фото написали всі престижні та популярні видання світу, а фанати акторки пишуть, що її фото є найкращим з ночі Оскара-2020 і вона повинна отримати за нього позолочену статуетку.

Charlize Theron oscar 2020, Зіркове селфі Шарліз Терон
Зіркове селфі Шарліз Терон / Instagram / @charlizeafrica

Також деякі шанувальники голлівудських зірок прирівняли селфі Шарліз Терон до легендарного фото Еллен Дедженерес, яке та зробила на Оскарі-2014. Тоді знімок відомої телеведучої оцінили в 1 мільярд доларів. На її фото постали Бредлі Купер, Бред Пітт, Анджеліна Джолі, Дженніфер Ловренс, Джулія Робертс та інші.

Ellen DeGeneres' Oscar Selfie , Селфі Еллен Дедженерес
Знамените селфі Еллен Дедженерес / The Hollywood Reporter 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Оскар Оскар 2020 Бредлі Купер Анджеліна Джолі Бред Пітт Джулія Робертс Шарліз Терон Рамі Малек Дженніфер Лоуренс
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