Рамі Малек знявся для обкладинки GQ і розповів про життя після Оскара

Популярність Рамі Малека, який зіграв головну роль у фільмі "Богемна рапсодія" та серіалі "Містер робот", не спадає, а лише набирає обертів. Американський актор єгипетського походження постав на вересневій обкладинці відомого чоловічого журналу GQ, а також розповів про життя після того, як отримав Оскар.

Повне інтерв'ю Рамі Малека представники видання опублікували на сайті журналу GQ, а на Instagram-сторінці глянцю з'явилося чимало знімків голлівудської зірки.

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У джерелі зазначається, що Рамі Малек працював над своєю кар'єрою близько 10 років, коли він нарешті отримав головну роль у серіалі "Містер робот". Епізоди дебютували у 2015 році і проект одразу ж набув популярності, завоювавши неабияку аудиторію.

Однак найбільшу славу актор отримав завдяки фільмові "Богемна рапсодія", де він зіграв роль Фредді Мерк'юрі і отримав за цього премію Оскар. Однак, як зізнався актор, його батьки не були в захваті від бажання сина стати актором. У 1978 році вони емігрували з Каїра до США, але не для того, щоб їхній син Рамі став кумиром мільйонів кіноманів.

Я маю на увазі, що мої батьки ... їм не подобалася ідея, що я хочу стати актором. Вони приїхали в цю країну з Єгипту, щоб у нас було дуже успішне життя. Вони вкладали кожен долар, який у них був, в нашу освіту, і бачили, як їх кидали в цю гру ризику і випадковості, яка для багатьох здавалася приреченою на невдачу,

– розповів Рамі Малек про своє дитинство.

Після цього він розповів, що для того, щоб його помітили представники кіноіндустрії, він набивав конверти своїми знімками і додавав резюме, вручаючи їх агентствам і кіношколам. Його батько називав його впертим, коли побачив сина вранці за конвертами.

Я чув це і це викликало у мене емоції. Я не міг відвернутися, ми не були тією сім'єю, де я коли-небудь показував щось подібне. Але це дало мені трохи більше цієї сили, щоб продовжувати йти,

– зізнався зірка "Богемної рапсодії".



Рамі Малек / Instagram / @gq

Однак за його словами, успіх в картинах і премії Оскар, Еммі та BAFTA не змінили його, як людину.

Сприйняття людей може змінитися. Але коли ви сідаєте і говорите зі мною, немає нічого містичного. Я не покритий чортовим золотом,

– заявив Рамі Малек.



Рамі Малек / Instagram / @gq