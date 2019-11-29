Раміна Есхакзай зізналася, за що ненавидить екснареченого Віталія Козловського

Авторка проєкту "Ходят Слухи" Раміна Есхакзай стала гостею шоу "Ніч у барі", який виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ. У другому випуску колишня наречена Віталія Козловського розповіла кого з українських зірок ненавидить.

У новому випуску "Ніч у барі" знялися три звабливі представниці українського шоу-бізнесу: Раміна Есхакзай, Даша Астаф'єва та Міша Романова. Одним зі завданням для героїнь стала гра "Правда чи дія", у якій Раміна витягла аркуш з питанням "Назвати 3 українських зірок, яких ненавидиш".

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Так, Есхакзай зазначила, що ненавидить свого ексбойфренда Віталія Козловського через те, що після їхнього розриву у вересні 2017 року він навісив на неї штамп "колишньої дівчини Козловського".

Також серед інших знаменитостей, кого недолюблює Раміна опинився й ведучий "Слава+" Слава Дьомін.

Дьомін, який домовляється з українськими зірками і запрошує їх раніше за мене. І ще бере нормальні інтерв'ю. Мене це страшенно дратує. Друге місце, це Віталій Козловський. Він мені навісив штамп "колишньої дівчини Козловського" і мені зараз доводиться відмиватися,

– сказала Раміна.