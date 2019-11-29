Раміна Есхакзай зізналася, за що ненавидить екснареченого Віталія Козловського

97 Читать новость на русском
Раміна Есхакзай / Instagram / @raminalalala

Авторка проєкту "Ходят Слухи" Раміна Есхакзай стала гостею шоу "Ніч у барі", який виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ. У другому випуску колишня наречена Віталія Козловського розповіла кого з українських зірок ненавидить.

У новому випуску "Ніч у барі" знялися три звабливі представниці українського шоу-бізнесу: Раміна Есхакзай, Даша Астаф'єва та Міша Романова. Одним зі завданням для героїнь стала гра "Правда чи дія", у якій Раміна витягла аркуш з питанням "Назвати 3 українських зірок, яких ненавидиш".

Читайте також: Співачка Міша Романова ледь не втратила дитину через недбальство лікарів

Так, Есхакзай зазначила, що ненавидить свого ексбойфренда Віталія Козловського через те, що після їхнього розриву у вересні 2017 року він навісив на неї штамп "колишньої дівчини Козловського". 

Також серед інших знаменитостей, кого недолюблює Раміна опинився й ведучий "Слава+" Слава Дьомін.

Дьомін, який домовляється з українськими зірками і запрошує їх раніше за мене. І ще бере нормальні інтерв'ю. Мене це страшенно дратує. Друге місце, це Віталій Козловський. Він мені навісив штамп "колишньої дівчини Козловського" і мені зараз доводиться відмиватися,
– сказала Раміна.

Другий випуск шоу "Ніч у барі": дивіться відео

 

Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році
сьогодні
18534
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Віталій Козловський
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:21 Чорна п'ятниця в Києві: на які концерти можна потрапити із вигідною знижкою – перелік
Уляна Журба 19
сьогодні 16:58 Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
Юлія Турелик 8303
сьогодні 14:57 10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю
Юлія Турелик 5032
28 листопада 15:15 10 найкращих серіалів за останнє десятиліття за версією американського Vanity Fair
Марта Вересюк 385
28 листопада 14:15 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 23556
Новини
Більше новин
Залиште відгук