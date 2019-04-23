Rammstein показали декомунізовану українську площу у тізері нового альбому: відео

Площа у Херсоні з'явилась у відео культового німецького рок-гурту Rammstein, яким музиканти анонсували вихід нового альбому.

У 20-секундному ролику, який з'явився на офіційному Youtube-каналі Rammstein, з висоти пташиного польоту знімають Каховську площу у Херсоні.

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Відео анонсує вихід першого за 10 років нового альбому гурту, реліз якого запланований на 17 травня.

На відео показана кільцева розв'язка Каховської площі, а в її центрі – величезний сірник. За кілька днів ролик уже набрав понад 1 мільйон переглядів.

Rammstein показали площу у Херсоні у тізері нового альбому: дивіться відео

Ще донедавна на цьому місці стояв монумент "Три багнети", присвячений захисникам міста від нацистів під час Другої світової війни.

Каховська площа у Херсоні на відео Rammstein та Google Maps: фотопорівняння

Восени 2018-го згідно із законом про декомунізацію пам'ятник був декомунізований.

Наприкінці березня вийшов кліп на пісню Deutschland, яка увійде в новий альбом.

Rammstein – Deutschland: дивитись відео онлайн