"Ранкова кава з братом": Сергій Притула показав сімейне фото

37-річний відомий український шоумен та волонтер Сергій Притула зробив шанувальникам у соціальних мережах приємний сюрприз, показавши сімейне фото з братом Василем.

Нове фото телеведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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"Після концертів у Тернополі, згідно з багаторічною традицією, ранкова кава з братом. А вже після неї виїзд на Хмельницький. Тур триває!" – йдеться у підписі.

Найчастіше Сергій показує прихильникам ті світлини, які стосуються його роботи. Однак унікальний сімейний кадр сподобався користувачам у мережі і зібрав понад 70 тисяч вподобань за два дні.

"Як же ви схожі. Як приємно спостерігати, що традиція є традицією. Брат за брата", "Схожість з братом неймовірна", "Дуже схожі", "Гарні хлопці", – пишуть шанувальники, які відзначили схожість між братами.



Сергій Притула з братом / Instagram @siriy_ua