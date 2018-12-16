"Ранкова кава з братом": Сергій Притула показав сімейне фото

2257 Читать новость на русском
Сергій Притула
Сергій Притула / Instagram @siriy_ua

37-річний відомий український шоумен та волонтер Сергій Притула зробив шанувальникам у соціальних мережах приємний сюрприз, показавши сімейне фото з братом Василем.

Нове фото телеведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є

"Після концертів у Тернополі, згідно з багаторічною традицією, ранкова кава з братом. А вже після неї виїзд на Хмельницький. Тур триває!" – йдеться у підписі.

Найчастіше Сергій показує прихильникам ті світлини, які стосуються його роботи. Однак унікальний сімейний кадр сподобався користувачам у мережі і зібрав понад 70 тисяч вподобань за два дні.

"Як же ви схожі. Як приємно спостерігати, що традиція є традицією. Брат за брата", "Схожість з братом неймовірна", "Дуже схожі", "Гарні хлопці", – пишуть шанувальники, які відзначили схожість між братами.

сергій притула
Сергій Притула з братом / Instagram @siriy_ua

Теги: Новини України LifeStyle Сергій Притула
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
14 грудня 19:38 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 18669
Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
14 грудня 18:00 Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
Юлія Турелик 2348
Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
14 грудня 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
Марта Вересюк 4093
"Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
13 грудня 21:30 "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
Яніна Ткачук 3342
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
12 грудня 11:07 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 25347
Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
12 грудня 11:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 20619
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук