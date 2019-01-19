Ранні підйоми і щоденні тренування: Вікторія Бекхем розповіла, як підтримує ідеальну форму

44-річна Вікторія Бекхем завоювала любов шанувальників не лише за бездоганно натренований смак, але й за вміння підтримувати ідеальну форму, попри кар'єру, сім'ю і насичений графік. У своєму новому інтерв'ю дружина Девіда Бекхема поділилася секретами, які допомагають їй бути стрункою і красиво виглядати.

Про це модельєр Вікторія Бекхем розповіла іноземному виданню The Guardian's Weekend.

Читайте також: Йоланда Хадід святкує 55 років: 4 секрети краси екс-моделі

Зазвичай заведено думати, що ідеальна фігура – це заслуга генів, що передалися в спадок від батьків. Однак часто за модельною стрункістю стоїть неабияка дисципліна і витримка. Так, форма 44-річної Вікторії Бекхем – наслідок саме таких важливих рис характеру.

Дружина знаменитого футболіста зізналася, що кожен її день розпочинається о 5:30 ранку. Виняток вона може зробити лише у випадку, якщо до ночі відпочивала на світській вечірці. Кожного ранку зірка пробігає 7 кілометрів на біговій доріжці.

Моє ранкове тренування – це суміш швидкої ходьби в гору і активного бігу. Воно займає приблизно 45 хвилин. І це єдиний час в добі, коли я можу подивитися документальні фільми або які-небудь телепередачі,

– зазначила Вікторія.

Після самостійного виконання вправ у неї розпочинається час із тренером. Вона додала, що не дозволяє собі розслаблятися навіть у вихідні дні.

30 хвилин ми приділяємо увагу ногам, 30 хвилин - рукам, робимо силові тренування на всі групи м'язів і різноманітні види планок для пресу,

– продовжила дружина Девіда Бекхема.

44-річна Вікторія зізналася, що, окрім користі, їй приносить задоволення випивати одну склянку води з яблучним оцтом. Після чого через деякий час вона снідає смузі з зелених овочів, пластівцями або яєчнею з копченим лососем.

Модельєр додала, що такий спосіб життя дозволяє їй налаштовуватися на правильний настрій щодня. Також вона сказала, що в той час, який вона приділяє лише собі, а не роботі, Девіду чи дітям, у неї з'являється безліч цікавих ідей.