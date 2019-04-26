Рано втратила батьків, – Ірина Данилевська розповіла про своє дитинство

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Ірина Данилевська
Ірина Данилевська / https://style.nv.ua/ukr

Журналістка та засновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська в ексклюзивному інтерв'ю 24 заявила, що кожна людина формується в ранньому дитинстві, а в неї воно було не безхмарне.

Успішна жінка рано втратила батьків: спочатку тата, потім маму.

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Ірина Данилевська згадала, що її в дитинстві постійно водили у театр, консерваторію, оперу та на дитячі вистави.

"Мої естетичні смаки, або хоча б розуміння, що гарно, а що погано, заклалися ще в дитинстві", – зазначила журналістка.

Я хотіла бути театрознавцем. Актрисою – ніколи. Чесно скажу. Проте, коли мені сказали, що навряд я зможу вступити, бо конкурс був надзвичайно великий, я не знала, що робити, тому що я готувалась декілька років до вступу,
– розповіла Ірина Данилевська.

В журналістику жінку привів її друг, журналіст Вадим Зоря, який сказав: "іди на журналістику. Будеш писати, про що хочеш."

Повне інтерв'ю програми "Теорія великого виклику" з Іриною Данилевською – читайте тут.

Дивіться відео інтерв'ю з Іриною Данилевською:

Хто така Ірина Данилевська?Засновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week. Президентка Ukrainian Fashion Council. Засновник премії Best Fashion Awards. Була видавчинею та головною редакторкою журналів про моду: "ЄВА" та L'OFFICIEL.

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Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 канал
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