Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та України

Робота у модній індустрії є не найлегшою, адже не всім вдається створити справді унікальний продукт. Так, при шаленому ритмі і конкуренції, навіть знамениті бренди можуть припускатися помилок, які ще довго пам'ятатимуть усі і це може негативно вплинути на всю подальшу кар'єру.

Редакція LifeStyle24 зробила підбірку найгучніших скандалів, які сталися у модній індустрії протягом 2018 року.

Чи можливо їсти піцу китайськими паличками?

З таким питанням вирішили поекспериментувати італійські дизайнери Доменіко Дольче і Стефано Габбана, які презентували короткі ролики для рекламного кампейну Dolce & Gabbana.

У промо-роликах дівчина азіатської національності намагається їсти страви італійської кухні китайськими паличками. Спочатку до столу подали піцу, потім каннолі, а на закінчення модель повинна була з’їсти пасту. Звичайно, за допомогою паличок їй цього зробити не вдається і в кадрі вона виглядає безглуздо.

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Нова кампанія італійського бренду стала зневажливою для китайців, після чого шоу в Шанхаї було скасоване і перенесене на невідомий термін.

Згодом у мережі з'явилися не менш провокативні скріншоти переписки Стефано Габбани з інтернет-користувачем. У відповідях дизайнер не визнав присутності расизму в роликах та ще й називав жителів Китаю "неосвіченою, брудною та смердючою нацією". За словами дизайнера, його сторінку зламали, після чого Доменіко і Стефано опублікували відео, на якому вибачилися перед Китаєм. Однак після скандалу китайські бутики бренду моментально спорожніли.

Скандальна реклама Dolce & Gabbana: дивіться відео

Найкрутіша мавпочка у джунглях

Шведський бренд одягу H&M звинуватили в расизмі після реклами дитячої колекції, де вони опублікували зображення темношкірого хлопчика в худі з написом "Найкрутіша мавпочка в джунглях".

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Представник компанії сказав, що ритейлер щиро вибачається за образи і буде працювати над своєю політикою, щоб уникнути подібних проблем надалі. З сайту H&M хоч і прибрали фотографію хлопчика-моделі, саме худі з написом про мавпочку як і раніше було доступне. У дитячій колекції також були худі з принтами жирафа і тигра, яких рекламують білошкірі діти.



H&M звинуватили в расизмі

Редактора українського Vogue звинуватили у плагіаті

Ольга Сушко, яка очолювала журнал до 9 листопада 2018 року, покинула глянець після резонансного скандалу. Журналістку звинуватили у плагіаті та показали докази її копірайту. Редактор українського Vogue опублікувала авторську статтю, яка за змістом була дуже схожою на колонку Шахрі Амірханової, що вийшла у журналі Harper’s Bazaar ще в 2006 році. У мережі одразу ж навели порівняння двох робіт та остаточно викрили плагіат.

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За словами Сушко, авторську статтю головного редактора написав позаштатний журналіст, оскільки сама Ольга мала надто багато роботи. Не перевіривши текст на плагіат, вона опублікувала його в червневому випуску Vogue, після чого й встряла у гучний скандал.

Наразі новим редактором українського глянцю Vogue став Філіп Власов.

"Ти рекламуєш свій пупок"

Цього року деякі дизайнери відзначилася також гострими коментарями, які вони написали знаменитостям публічно у соціальних мережах. Одним з прикладів став Роберто Каваллі, який розкритикував фото популярної італійської блогерки К'яри Ферраньї.

Ти рекламуєш свій пупок! Ким ти себе вважаєш! Ти просто машина для грошей! У тому, що ти робиш, немає щирості,

– заявив Каваллі.

За К'яру заступився її чоловік, відомий репер Fedez. Він відповів на коментар Роберто: "Скажіть мені, будь ласка, що це фейк". Сама ж Ферраньї не відреагувала на критику.

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К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni

Вона (Гомес) така потворна, – Габбана

Додамо, що раніше Стефано Габбано грубо розкритикував зовнішність та стиль американської співачки Селени Гомес на одній із Instagram-сторінок. На сторінці в Instagram The Catwalk Italia, який публікує світські наряди зірок, Стефано назвав співачку "потворною".

"Міс Україна" втратила титул через дитину

23-річна модель Вероніка Дідусенко, яка здобула перемогу на престижному конкурсі "Міс Україна 2018", була дискваліфікована. Причиною стало приховання інформації про дитину. За умовами конкурсу, це є підставою для призначення іншій дівчині титулу "Міс Україна 2018".

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Раніше організатори конкурсу "Міс Україна 2018" відреагували на гучні заяви Вероніки Дідусенко. Вони назвали умови шоу не дискримінацією, адже молоді мами можуть брати участь в іншому конкурсі краси – "Місіс Україна". Окрім цього, члени журі здійснили переголосування та визначились з ім'ям дівчини, що отримала корону. Нею стала 19-річна Леоніла Гузь, яка, за збігом обставин, жила в одній кімнаті з дискваліфікованою Веронікою Дідусенко. У мережі підозрюють, що саме ця красуня оприлюднила інформацію про дитину киянки.



Вероніка Дідусенко / Instagram @veronika_didusenko

Жалюгідна, відчайдушна та сумна Кардашян, – Вільямс

Американська ведуча Венді Вільямс розкритикувала відверті фото у бікіні дружини репера Каньє Веста, зірки реаліті-шоу Кім Кардашян під час прямого ефіру своєї програми.

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Венді заявила, що вульгарними фото Кім намагається відвернути увагу від свого чоловіка Каньє Веста.

Люди називають її жалюгідною, відчайдушною, сумною. І я згодна, згодна і згодна. Це фото настільки непотрібне в той час, коли її чоловік втрачає розум. Поки він в такому стані, Кім намагається відвернути нас подібними фото. Але ми не можемо забути Каньє, тому що він скрізь,

– заявила американська зірка.

Дивіться відео: шоу Венді Вільямс

Не пустили до Лувру через декольте

Австралійська блогерка Ньюша Сі неабияк обурилась в соцмережах після інциденту у Парижі. Через прозору сукню з відвертим декольте охоронці не впустили її до знаменитого Лувру.

Автралійка розповіла, що вагомих причин на те, щоб не впустити її в музей не було, а охоронцеві просто не сподобалося вбрання, в якому вона прийшла на екскурсію.

Ув'язнити за відверту сукню!

Резонансний скандал, який продемонстрував дискримінацію права вибору жінок, трапився у Єгипті. 29 листопада відгриміло закриття міжнародного Каїрського кінофестивалю, на який завітала місцева акторка Ранія Юсеф. Однак громадськість не оцінила вбрання жінки на червоній доріжці і єгиптянку судитимуть за аморальність через відверту сукню, яку вона одягла.

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Ранія приміряла чорне плаття з прозорими вставками, які повністю відкривають ноги. Двоє місцевих адвокатів заявили, що її вибір "не відповідає суспільним цінностям, традиціям і моралі і, отже, підриває репутацію фестивалю і репутацію єгипетських жінок зокрема". Через це жінці загрожує позбавлення волі терміном до п'яти років.

Незважаючи на масову підтримку жінок інших країн, Ранія публічно вибачилася за такий вибір сукні.



Ранія Юсеф / Instagram @raniayoussef_

У той час...

Коли в Єгипті Ранію Юсеф судять за прозору сітку на сукні, інші знаменитості шокують виходами з мінімумом одягу. До прикладу 38-річна албанська співачка Блеона Кереті вразила сукнею української дизайнерки Ельвіри Гасанової на вечірці Vanity Fair, яка була присвячена премії "Оскар".

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Для виходу Блеона одягнула сукню-сітку, через яку було видно білизну і наклейки на грудях, та сміливо позувала перед об'єктивами папараці.



Блеона Кереті на вечірці Vanity Fair

Також запам'ятався і вихід супермоделі Кендалл Дженнер під час церемонії нагородження Fashion Awards-2018, що відбулась 10 грудня в Лондоні.



Кендалл Дженнер / Getty Images

"Я ніколи не була однією з тих дівчат, інших моделей"

Кендалл у 2018 році запам'яталася не лише ефектними виходами, а й жорсткими образами у сторону інших дівчат, які працюють у модній індустрії.

Так, вона дала інтерв’ю модному глянцю The love Magazine. Цитата 22-річної дівчини про її модну кар’єру та скепсис щодо роботи інших моделей викликав неабияке обурення серед представників фешн-індустрії.

З самого початку ми дуже ретельно відбирали покази, в яких я братиму участі. Я ніколи не була однією з тих дівчат, інших моделей, які з'являються на 30 показах в сезон або що там вони ще роблять. Удачі їм. Але я маю й іншу роботу, не тільки подіуми,

– йдеться в дописі 22-річної Дженнер.

Світові моделі, такі як Тедді Кінліван, Дарина Строкоус та інші обурились і прокоментували, що таку роботу виконують навіть культові зірки модної індустрії і не всі моделі змогли досягнути швидкого успіху, як Кендалл з Каліфорнії.

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Після негативної реакції в соцмережі прес-агент зірки заявив, що слова Кендалл були вирвані з контексту. Але згодом Дженнер вибачилася перед моделями за образливі висловлювання у серії кількох Twitter-постів.



Кендалл Дженнер / Instagram @kendalljenner

Ідеальні фантазії

У Лондоні 7 грудня пройшла акція протесту: британки, вбрані у спідню білизну, виступили проти політики Victoria’s Secret щодо вибору моделей. Дівчата стояли біля бутика бренду з плакатами "Ми прагнемо різноманіття у всіх брендах".

Жінки таким чином хотіли висловити свою позицію щодо сучасних еталонів краси. Зокрема, жінок бентежить політика бренду Victoria’s Secret, який запрошує на своє шоу тільки худорлявих моделей.

Ще одна порція расизму, цього разу – Prada

Бренд Prada звинуватили у расизмі через фігурки у вигляді мавп з великими червоними губами з колекції аксесуарів Pradamalia.