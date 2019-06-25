Рассел Кроу зізнався, чому відмовився від головної ролі у фільмі "Володар перснів": подробиці

55-річний кіноактор Рассел Кроу, який добре відомий своєю роллю у фільмі "Гладіатор", отримав заманливу пропозицію зіграти головного героя з фільму "Володар перснів", проте відмовився. В одному з інтерв'ю новозеландська знаменитість розповів про причину.

Фільм "Володар перснів" є одним з найпопулярніших у жанрі "екшн", тож про геройську роль у картині мріють чимало акторів. Однак є й такі, які легко відмовилися від престижної пропозиції. На сайті Just Jared пишуть про те, що під час ефіру в шоу The Howard Stern Show Рассел Кроу розповів, чому не прийняв пропозицію.

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Ведучий програми ще раз нагадав акторові, що команда пропонувала йому не лише зіграти Араґорна, але й 10% від прибутку фільму. За словами Рассела Кроу, на відмову від цієї ролі найбільше вплинула його інтуїція.

Я не думав, що Пітер Джексон дійсно хотів бачити мене у своєму фільмі. Думаю, його змусили поговорити зі мною, тому що в той період мене хотіли бачити всюди. Він, як і я, з Нової Зеландії, тому я почув все по голосу. І ось я говорю з ним телефоном і розумію, що він, здається, навіть не знає, де я знімався. Інстинкт підказував мені, що він примітив когось іншого. Це був Вігго Мортенсен,

– зізнався Рассел Кроу.

Також варто додати, що на початку 2000-х, коли актор став зіркою фільму "Гладіатор", фільми у жанрах "фантастика" та "екшн" користувалися куди меншою популярністю, ніж зараз. Тому Кроу і припустити не міг, що 10% від прибутку принесуть йому близько 100 мільйонів доларів.

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