Раціон найкрасивішої жінки планети: як харчується Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі вважається найкрасивішою жінкою планети. Це результати масштабного опитування, яке провів американський журнал Vanity Fair. Майже 60% людей проголосували за Джолі. Жодна інша претендентка не набрали і десяти процентів. Аби досягнути таких результатів, потрібна не тілька "гарна" генетика, а й відповідний стиль життя, догляд за собою і звісно – раціон харчування.

Перемога Анджеліни – цілком прогнозована. Вона, прямо кажучи, розкішно виглядає. Уже кілька десятків років місце акторки у всіляких топах найкрасивіших, найсексуальніших, найпривабливіших – забетоноване. Яку би роль Джолі не втілювала на екрані, це завжди буде звабливо.

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Таку форму Анджеліна підтримує завдяки особливій філософії харчування. Зіркова акторка її не приховує. Навпаки – старанно популяризує.

Анджеліна Джолі

Меню Анджеліни Джолі

► Полба

Меню місіс Сміт складається з так званих древніх злаків. Серед них, наприклад, дика пшениця полба. Ця рослина не сприймає жодні добрива. Тому, якщо вона у вашій тарілці, то можете бути певними – їсте абсолютно органічний продукт.



Варена полба// фото 1000.menu

► Насіння чіа

До раціону Джолі входять насіння чіа. Останні дослідження ставлять під сумнів реальність надзвичайно корисних властивостей цього продукту, утім він точно не зашкодить. Головний його мінус – висока вартість, та для голлівудської зірки – це звісно не проблема.



Насіння чіа

► Гречка

Та окрім цих незвичних для багатьох рослин, Анджеліна харчується й тим, що регулярно потрапляє на стіл українських сімей. Пшоно і звичайнісінька гречка. Так-так. Буденна для більшості з нас гречка стала важливим відкриттям для зіркової акторки. Попри те, що ця каша помітно дешевша, ніж, до прикладу, новомодне кіноа. Користі для організму в ній – не надто менше. А в якихось аспектах навіть більше.

У гречці є йод, якого ви не знайдете в кіноа. Ще гречка містить, кальцій, магній, фосфор, вітаміни групи B і звісно складні вуглеводи. А ще рутин, який зміцнює наші судини. Там же достатньо клітковини. Знахідкою гречка є для людей, які хворіють на діабет. Ця крупа бодай трохи, та все ж знижує рівень цукру. До того ж гречка ситна. Аби наїстися – не треба всипати у себе кілограми.

У супермаркетах багатьох розвинутих країн гречка красується у відділі суперпродуктів. Ледь не в аптеках. Щоправда, мова частіше про зелену, необсмажену гречку. Її багато хто вважає кориснішою. Ну, мовляв: на виробництві не обробляли, тож і шкідливих елементів не додали. Це твердження абсолютно безпідставне. Різноманітні дослідження вперто переконують: бурий та зелений варіанти цієї крупи – однаково круті для організму людини. Ба більше, звичну для нас гречку готувати легше і швидше.

Бура та зелена гречка

Варіантів страв з гречкою – надзвичайно багато:

з м'ясом,

з овочами,

різноманітні супи,

і навіть десерти: треба всього змішати в блендері фрукти та гречку,

ще є гречаний чай.

Одним словом, обирайте, що вам до смаку.

А от історії, про те що гречка магічним чином рятує від раку – не більше, ніж звичайний міф. Його джерело – кверцетин, який містить гречка. Ця речовина у дослідах на тваринах справді показала певну протипухлинну дію. Але отримати якусь помітну дозу цього от кверцетину з їжі – просто нереально. В людину стільки не влізе. Тому тут гречка – не варіант. Від раку не врятує. Зате допоможе підтримувати хорошу форму та просто залишатися здоровим. Це, звісно, якщо не впадати у крайнощі. Як то зробила Джолі.

Як Джолі налякала своїх фанів

Анджеліна змусила серйозно хвилюватися своїх прихильників. Напружений графік суперзірки, стреси та фізичні навантаження – усе це звична справа для акторів Голлівуду. Але Джолі вирішила, що в таких умовах чудовою ідеєю буде ще й тримати себе в межах 60 кілокалорій на день. Результат цілком прогнозований. Таблоїди почали повідомляти про те, що в акторки негаразди зі здоров'ям. Пліткували: Анджеліну у терміновому режимі госпіталізували. Доправили в психіатричну лікарню. Там зірці допомагали подолати булімію та анорексію. При зрості 170 сантиметрів, вага зірки начебто впала до 35 кілограмів.

Наскільки близькими до істини є усі ці чутки – точно невідомо. Та блідий, худорлявий вигляд актриси дійсно перелякав її фанів, а за розповідями – і рідних. Тепер, утім схоже ситуація під контролем. Джолі повертається до звичних, рідних параметрів. І це логічно. Зрештою, найкрасивішою жінкою на планеті Анджеліну визнавали саме тоді, коли вона була здоровою та енергійною.

Анджеліна Джолі для Harper's Bazaar у 2019 році