Раяну Рейнольдсу виповнилося 43 роки: 5 найуспішніших комедійних ролей актора-іменника

Сьогодні, 23 жовтня, у відомого канадсько-американського актора, сценариста та продюсера день народження. Раяну Рейнольдсу – 43 роки.

Творчий шлях майбутньої зірки розпочався ще у 3 класі, коли хлопчик зіграв роль у шкільному спектаклі. Згодом він потрапив у молодіжний серіал "П'ятнадцятилітні", що й стало початком його кіношляху.

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Після цього актор отримав низку головних ролей у різноманітних фільмах. Успіхи яких можна вимірювати кількістю премій та нагород: "Найкраща комедійна роль" від MTV, номінація "Кращий комедійний актор" від "Вибір критиків", премія "Улюблений супергерой" та інші. Згодом за свою кінороботу отримав зірку на "Алеї слави". Його акторські здібності вражають. Але крім цього він має ще один потаємний талант – неймовірне почуття гумору. Хочете переконатися? Ось п'ятірка його найкращих комедійних дебютів:

1. "Пропозиція" (The Proposal) (2009)

2. "Хочу як ти" (The Change-Up) (2011)

3. "Третій зайвий" (Ted) (2012)

4. "Дедпул" (Deadpool) (2016)

5. "Тілоохоронець кіллера" (The Hitman's Bodyguard) (2017)