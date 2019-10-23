Раяну Рейнольдсу виповнилося 43 роки: 5 найуспішніших комедійних ролей актора-іменника

969 Читать новость на русском
Раян Рейнольдс
Раян Рейнольдс / GQ

Сьогодні, 23 жовтня, у відомого канадсько-американського актора, сценариста та продюсера день народження. Раяну Рейнольдсу – 43 роки.

Творчий шлях майбутньої зірки розпочався ще у 3 класі, коли хлопчик зіграв роль у шкільному спектаклі. Згодом він потрапив у молодіжний серіал "П'ятнадцятилітні", що й стало початком його кіношляху.

Читайте також: "Корона" 3 сезон: Netflix опублікував офіційний трейлер

Після цього актор отримав низку головних ролей у різноманітних фільмах. Успіхи яких можна вимірювати кількістю премій та нагород: "Найкраща комедійна роль" від MTV, номінація "Кращий комедійний актор" від "Вибір критиків", премія "Улюблений супергерой" та інші. Згодом за свою кінороботу отримав зірку на "Алеї слави". Його акторські здібності вражають. Але крім цього він має ще один потаємний талант – неймовірне почуття гумору. Хочете переконатися? Ось п'ятірка його найкращих комедійних дебютів:

1. "Пропозиція" (The Proposal) (2009)

2. "Хочу як ти" (The Change-Up) (2011) 

3. "Третій зайвий" (Ted) (2012)

4. "Дедпул" (Deadpool) (2016)

 

5. "Тілоохоронець кіллера" (The Hitman's Bodyguard) (2017)

 

blog_ava
Досить знущань, – Сивохо вимагає виплачувати пенсії громадянам України на окупованих територій
сьогодні
4532
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на Геловін: афіша заходів
сьогодні 15:50 Куди піти у Києві на Геловін: афіша заходів
Квітослава Туз 47
Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
сьогодні 14:05 Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 8132
Хто з зіркових акторів зустрів кохання на знімальному майданчику
сьогодні 12:53 Хто з зіркових акторів зустрів кохання на знімальному майданчику
Марія Бондар 1822
Емілії Кларк – 33: секрети стилю зірки "Гри престолів" з фото
сьогодні 12:20 Емілії Кларк – 33: секрети стилю зірки "Гри престолів" з фото
Анастасія Манюхіна 1504
Ізабель Гулар – 35! Сім звабливих образів супермоделі в інстаграмі – фото
сьогодні 09:34 Ізабель Гулар – 35! Сім звабливих образів супермоделі в інстаграмі – фото
Юлія Девда 3049
Новини
Більше новин
Залиште відгук