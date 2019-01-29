Райський відпочинок і яскраві купальники: Леся Нікітюк зачарувала мережу звабливими фото

31-річна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує тішити шанувальників у соціальних мережах звабливими фото з відпочинку на Мальдівах.

Нові фото Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, зірка вигуляла свій 49 купальник і похизувалася стрункою фігурою і ніжками. Леся позує на розкішному фоні у чорному суцільному купальнику з яскравими вставками у зоні бюсту. У підписі телеведуча зробила кумедне зізнання.

Мало хто знає, що Леся Нікітюк, до 20-ти років не знала, як правильно пишеться – "МОльдіви" або "Мальдіви"... Але завжди знала, як правильно там повисіти,

– написала вона.



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk