Райський відпочинок і яскраві купальники: Леся Нікітюк зачарувала мережу звабливими фото
31-річна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує тішити шанувальників у соціальних мережах звабливими фото з відпочинку на Мальдівах.
Нові фото Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Так, зірка вигуляла свій 49 купальник і похизувалася стрункою фігурою і ніжками. Леся позує на розкішному фоні у чорному суцільному купальнику з яскравими вставками у зоні бюсту. У підписі телеведуча зробила кумедне зізнання.
Мало хто знає, що Леся Нікітюк, до 20-ти років не знала, як правильно пишеться – "МОльдіви" або "Мальдіви"... Але завжди знала, як правильно там повисіти,
– написала вона.
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
Джерело: 24 канал
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