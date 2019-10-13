Речі загиблого соліста The Prodigy продадуть на аукціоні: відома причина

Представники соліста гурту The Prodigy Кіта Флінта, який вчинив самогубство у березні 2019 року, заявили, що особисті речі артиста виставлені на продаж. Всі кошти з аукціону підуть на ліквідацію численних боргів співака.

Згідно з анонсом аукціонного дому Cheffins Fine Art, що у Великобританії, продаж речей Кіта Флінта відбудеться 7 листопада 2019 року. Серед запропонованих лотів – одяг та прикраси, в яких соліст The Prodigy виступав на концертах, його ліжко зі сходами та сталевим готичним оздобленням, елементи декору та музичні нагороди.

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На аукціоні буде чимало цікавих речей, які дають уявлення про особисте життя Кіта і підкреслюють різницю між його сценічним образом і особистим життям,

– розповів директор аукціонного дому Мартін Міллард.



Особисті речі Кіта Флінта, виставлені на аукціон / Cheffins Fine Art

Відомо, що рішення про продаж особистих речей Кіта Флінта було вимушеним. Артист після смерті залишив чимало боргів та несплачені податки на суму 8 мільйонів доларів. Незадовго до самогубства соліст The Prodigy планував продати власний паб з назвою The Leather Bottle та маєток. За даними західних ЗМІ, заклад був не прибутковим та приніс Кіту Флінту борг у розмірі 600 тисяч доларів.

Що відомо про смерть Кіта Флінта?4 березня 2019 року тіло 49-річного Кіта Флінта знайшли у його власному маєтку в Норт Енд, що у британському графстві Ессекс. Легендарний артист, який очолював гурт The Prodigy, повісився в одній з кімнат будинку. Прощання з артистом пройшло у Великобританії, а на вулицю його міста вийшли сотні прихильників.



За словами інсайдерів, Кіт Флінт пішов із життя через розлучення з його дружиною – моделлю Маюмі Кай. Судовий процес завершився за декілька днів до самогубства. Після остаточного розриву стосунків Флінт впав у глибоку депресію та знову почав вживати наркотики.

Що відомо про життя та смерть Кіта Флінта – дивіться у відео: