Регіна Тодоренко народила дитину: кого народила Тодоренко

Українська телеведуча Регіна Тодоренко вперше стала мамою! Регіна Тодоренко народила хлопчика 5 грудня 2018 року. За повідомленням російських ЗМІ, вона перебуває в одному з московських пологових будинків.

Для Регіни Тодоренко та її чоловіка Влада Топалова – це перша дитина. Батько дитини дав офіційний коментар одному із російських ЗМІ, де йдеться про те, що молода матуся та синочок почуваються добре.

Телеграм-канал Yobajur, який пише про життя зірок, заявив, що вага малюка складає 3, 690 кг, зріст 59 см.

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Офіційно свою вагітність Тодоренко підтвердила лише у серпні. Після цього низка російських ЗМі повідомляли, що народжувати Регіна буде в грудні.

Перші чутки про очікування первістка від Влада Топалова з’явились після провокативного допису Регіни, де вона заявляла, що "майже 9 місяців виносить це чудо, яке зовсім скоро з'явиться на світ". Також пишна сукня наче підкреслювала її округлий живіт. Згодом виявилось, що зірка мала на увазі шоу "П'ятниця з Регіною" як своє дітище. За це ж на Тодоренко обвалився шквал критики в соцмережах, її звинуватили у брехні щодо свого стану.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 4 Вер 2018 р. о 10:11 PDT

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Але кілька тижнів тому вона з’явилась з Владом Топаловим на червоній доріжці російської премії, де одягнула широку сукню з-під якої, за спостереженнями фанатів і журналістів, проглядався вагітний живіт. 25 липня артист неочікувано зробив пропозицію одруження Регіні Тодоренко. Це перший шлюб для Регіни та другий для Влада – Топалов був одного разу одружений на доньці заможного російського бізнесмена Павла Даніліна – Ксенії, через півтори роки їх шлюб розпався.

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 17 Сер 2018 р. о 7:36 PDT

До заручин пару часто помічали разом, але свої стосунки вони не поспішали офіційно підтверджувати. Але після публічних поцілунків в громадських місцях і неоднозначних спільних фотографій в середині липні пара все ж таки підтвердила офіційно свої стосунки. Вони з’явились на червоній доріжці журналу "Glamour", оскільки їх було номіновано на "Пару року 2018".

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 20 Лип 2018 р. о 2:36 PDT

Через деякий час українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка ретельно приховувала свою вагітність, офіційно заявила, що таки чекає первістка і готується до весілля з російським артистом Владом Топаловим.

"Він встав на одне коліно і в колі друзів запропонував мені вийти за нього заміж", – пригадує Тодоренко.

Телеведуча відсвяткувала дівич-вечір з подругами, серед котрих була й співачка Аліна Астровська і ведуча шоу "Орел і Решка. Шопінг" Марія Івакова.



Дівич-вечір Регіни Тодоренко / Instagram

25 жовтня, співачка, яка переїхала у Росію і батько її майбутньої дитини, російський виконавець Влад Топалов одружилися.

Це була скромна церемонія, на якій були присутні тільки наші батьки і найближчі родичі. Після цього ми поїхали святкувати в ресторан. Все було дуже затишно, душевно, по-сімейному. Навіть співали пісні під гітару, яку татові подарували на ювілей,

– описала весілля співачка.



Регіна Тодоренко і Влад Топалов / Viva