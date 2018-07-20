Регіна Тодоренко народила дитину: кого народила Тодоренко

Регіна Тодоренко народила хлопчика, – ЗМІ
Українська телеведуча Регіна Тодоренко вперше стала мамою! Регіна Тодоренко народила хлопчика 5 грудня 2018 року. За повідомленням російських ЗМІ, вона перебуває в одному з московських пологових будинків.
Для Регіни Тодоренко та її чоловіка Влада Топалова – це перша дитина. Батько дитини дав офіційний коментар одному із російських ЗМІ, де йдеться про те, що молода матуся та синочок почуваються добре.
Телеграм-канал Yobajur, який пише про життя зірок, заявив, що вага малюка складає 3, 690 кг, зріст 59 см.
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Офіційно свою вагітність Тодоренко підтвердила лише у серпні. Після цього низка російських ЗМі повідомляли, що народжувати Регіна буде в грудні.
Перші чутки про очікування первістка від Влада Топалова з’явились після провокативного допису Регіни, де вона заявляла, що "майже 9 місяців виносить це чудо, яке зовсім скоро з'явиться на світ". Також пишна сукня наче підкреслювала її округлий живіт. Згодом виявилось, що зірка мала на увазі шоу "П'ятниця з Регіною" як своє дітище. За це ж на Тодоренко обвалився шквал критики в соцмережах, її звинуватили у брехні щодо свого стану.
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Але кілька тижнів тому вона з’явилась з Владом Топаловим на червоній доріжці російської премії, де одягнула широку сукню з-під якої, за спостереженнями фанатів і журналістів, проглядався вагітний живіт. 25 липня артист неочікувано зробив пропозицію одруження Регіні Тодоренко. Це перший шлюб для Регіни та другий для Влада – Топалов був одного разу одружений на доньці заможного російського бізнесмена Павла Даніліна – Ксенії, через півтори роки їх шлюб розпався.
До заручин пару часто помічали разом, але свої стосунки вони не поспішали офіційно підтверджувати. Але після публічних поцілунків в громадських місцях і неоднозначних спільних фотографій в середині липні пара все ж таки підтвердила офіційно свої стосунки. Вони з’явились на червоній доріжці журналу "Glamour", оскільки їх було номіновано на "Пару року 2018".
Через деякий час українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка ретельно приховувала свою вагітність, офіційно заявила, що таки чекає первістка і готується до весілля з російським артистом Владом Топаловим.
"Він встав на одне коліно і в колі друзів запропонував мені вийти за нього заміж", – пригадує Тодоренко.
Телеведуча відсвяткувала дівич-вечір з подругами, серед котрих була й співачка Аліна Астровська і ведуча шоу "Орел і Решка. Шопінг" Марія Івакова.
Дівич-вечір Регіни Тодоренко / Instagram
25 жовтня, співачка, яка переїхала у Росію і батько її майбутньої дитини, російський виконавець Влад Топалов одружилися.
Це була скромна церемонія, на якій були присутні тільки наші батьки і найближчі родичі. Після цього ми поїхали святкувати в ресторан. Все було дуже затишно, душевно, по-сімейному. Навіть співали пісні під гітару, яку татові подарували на ювілей,
– описала весілля співачка.
Регіна Тодоренко і Влад Топалов / Viva