Регіна Тодоренко потрапила в скандал через висловлювання про домашнє насильство: деталі

Відома телеведуча та співачка Регіна Тодоренко опинилася в центрі скандалу через висловлювання щодо домашнього насильства. Вона згадала про загибель чоловіка російської блогерки Катерини Діденко та торкнулася теми зіркових розлучень і насильства в сім'ї.

Регіна Тодоренко та її чоловік Влад Топалов дали інтерв'ю Лаурі Джугелії. Через пандемію коронавірусу розмова відбулася в онлайн-режимі. Навколо нього одразу розпочався скандал в мережі через висловлювання щодо розставань зірок шоу-бізнесу, гарним фотографіям в мережі та домашнього насильства. Та й до того вона емоційно висловлювалася з приводу цих тем. Невдовзі Регіна поспішила вибачитися за свої слова на особистій сторінці в інстаграмі.

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Нещодавно ведуча російського шоу "Голос. Діти" Агата Муценієце розлучилася з Павлом Притучним, після чого під час прямого ефіру в інстаграмі розповіла, що ексчоловік піднімав на неї руку. Тоді Регіна не зрозуміла для чого Агата оприлюднила особисті проблеми та досить жостко прокоментувала це.

Потрібно бути психічно хворою людиною, щоб взяти камеру і сказати: ''Боже, мій чоловік мене б'є''. Що з мізками відбувається в цей момент? А ти не задумувалася, чому він тебе б'є? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?

– заявила Тодоренко.

Також відзначився скандальними заявами і її чоловік Влад Топалов.

Треба ж бути ідіотом, щоб думати, що якщо є гарна картинка, значить в житті все красиво. У всіх все однаково. Ми теж лаємося, і ті пари, про які ми говоримо, це нормально. "Ах, він виявляється був грубий з нею?" В сенсі? Ну він мужик, звичайно, він може бути грубим, це його природа. І жінка могла бути грубою, це природно,

– сказав чоловік телеведучої.

У розмові згадали і трагічну загибель чоловіка російської блогерки Катерини Діденко, який вирішив влаштувати їй ефектну вечірку на честь 29-річчя і для створення святкового антуражу висипав у басейн 25 кілограмів сухого льоду. Це спричинило його смерть та забрало життя ще 2 людям.

Ми не повні ідіоти, які показують, як чоловік помирає в сухому льоду,

– заявила Тодоренко.

Також Регіна стала гостею ефіру журналу Glamour, де в розмові з редактором також йшла мова про побутове насильство.

"Першим пунктом у психологічних дослідженнях стоїть те, що жінці подобається бути жертвою. Жінці, яку ґвалтували, подобається бути жертвою. Вона хоче бути рятівницею: чоловік її побив, коли був п'яним, а на ранок вона йому і розсіл принесе, і супчик. А хто-небудь коли-небудь взагалі замислювався про те, як часто жінки б'ють чоловіків? Кожна друга з нас хоч раз давала ляпаса своєму партнеру. Це теж треба брати до уваги. Залишаючись з таким чоловіком, ви його тільки додатково провокуєте. Жінка повинна все виглядом показувати, що вона не буде жертвою. Тоді їй вдасться уникнути насильства", – зазначила знаменитість.

Відомо, що Тодоренко була "Жінкою року" за версією журналу Glamour, проте після таких слів видання позбавило її цього звання.

Після усіх цих подій ведуча поспішила вибачитися за свої слова. Відповідне відео вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

Я прошу вибачення за свої некоректні формулювання. Я проти домашнього насильства. Можливо, в мені кажуть дитячі страхи. Можливо, я не готова, як і сотні інших жінок, розповісти, що зі мною сталося. Можливо, я не готова виглядати жалюгідною. Тому я прошу вас конструктивно висловитися під цим дописом і сказати, чим я можу бути корисна в даній ситуації,

– звернулася до підписників Тодоренко.